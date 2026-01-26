Gymnasielärare Naturkunskap och Idrott och hälsa, vikariat 70%
2026-01-26
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet har en central roll för elevernas framtidslust - vi guidar dem till att nå sina mål och bli redo för morgondagen, som medmänniskor, medarbetare och medborgare. Tillsammans skapar vi möjligheter och utrymme att utvecklas i våra professionella roller med strävan om att alltid leverera hög kvalité. Vi värdesätter engagemang, ansvar och kreativitet, och vi tror att du gör detsamma. Kom och bli en del av oss!
Se hit, nu söker vi efter vikarierande gymnasielärare i Naturkunskap och Idrott och hälsa på Birger Sjöberggymnasiet!
Hos oss är du en viktig pusselbit i ett större sammanhang - ett sammanhang med många roliga möten och bra arbetskamrater.
Vi brinner för skolutveckling och prioriterar kollegialt lärande för att du ska ha möjlighet att både inspirera och låta dig inspireras tillsammans med dina kollegor. Hos oss är du delaktig i utvecklingen på flera plan - både organisationens, ditt eget och elevernas.
Vi söker nu engagerade lärare i Naturvetenskap och Idrott och hälsa som letar efter möjligheter till professionell utveckling och som trivs med att utmana sig själv, enskilt och tillsammans med andra, i ett större kollegialt sammanhang. Undervisning kan ske på både högskoleförberedande och yrkesprogram. Du kommer att vara knuten till arbetslaget för Ekonomiprogrammet. Arbetslaget tar ett gemensamt ansvar för eleverna och för utvecklingen av programmet. Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Undervisning för elever och mentorskap är huvudsakliga arbetsuppgiften. Tjänsten är cirka 50% naturkunskap och 20% Idrott och hälsa.
Utöver detta ligger fokus på att förbättra elevernas lärande genom systematisk skolutveckling. Hos oss är du delaktig i den utvecklingen på flera plan - elevernas, ditt eget och organisationens. Styrdokumentens skrivningar om att utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genomsyrar hur vi organiserar såväl undervisning som kompetensutveckling. Kunskapsförbundets storlek är en styrka, den entusiasm och erfarenhet våra medarbetare besitter skapar förutsättningar för kollegialt lärande i såväl ämne- som programarbetslag.
Kvalifikationer
- Legitimerad lärare på gymnasienivå i Naturkunskap och Idrott och Hälsa.Övrig information
- Tjänsten är cirka 50% Naturkunskap och 20% Idrott och hälsa.
- Vikariatet är från 2026-03-14 till 2026-09-11.
- Intervjuer kan ske fortlöpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan om du känner att detta är en tjänst för dig.
Vid erbjudande om tjänst på gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola kommer du behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta utdrag beställer du själv via polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen,https://www.kunskapsforbundet.se/behandling-av-personuppgifter/ Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsförbundet Väst
(org.nr 222000-2998) Arbetsplats
Birger Sjöberggymnasiet Kontakt
Maria Sandelin 0520-525765 Jobbnummer
9703268