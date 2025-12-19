Gymnasielärare Naturkunskap & Kemi grund.
2025-12-19
Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Vi söker en lärare för ett vikariat i Naturkunskap 1a samt grundläggande Kemi.
Undervisningen sker på gymnasienivå inom yrkesprogrammen i Naturkunskap samt inom introduktionsprogrammen i Kemi.
Vikariatet gäller i första hand till och med påsklovet, vecka 15, med möjlighet till förlängning utifrån verksamhetens behov.
Tjänsten omfattar undervisning på Barn- och fritidsprogrammet, Lärlingsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Introduktionsprogrammet.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisning i enlighet med gällande styrdokument. Du ansvarar för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö samt för att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar. Samverkan med kollegor och deltagande i arbetslagets gemensamma utvecklingsarbete ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god förmåga att leda och organisera undervisning i klassrumsmiljö. Du är engagerad i naturvetenskapliga ämnen och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever. Du är tydlig, lyhörd och har förmåga att skapa goda relationer samtidigt som du upprätthåller struktur och studiero.
Pedagogisk utbildning och erfarenhet av undervisning på gymnasienivå är meriterande.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du, innan erbjudande om anställning, kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister
Vi erbjuder
Du blir en del av Lärlingsprogrammets arbetslag samt ämneslaget för Naturkunskap. Hos oss möts du av engagerade och kompetenta kollegor samt en arbetsmiljö som präglas av samarbete, professionalism och gemensamt ansvar för elevernas lärande.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
Gymnasieskolan Vipan är en kommunal gymnasieskola i Lund med ca 1300 elever som erbjuder yrkesprogram, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Skolan har ett starkt fokus på yrkesförberedande utbildning, trygg studiemiljö och nära samverkan med arbetslivet för elevernas utveckling och framtida möjligheter.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Martin Borg martin.borg@lund.se Jobbnummer
9654353