Gymnasielärare Matematik samt Naturkunskap/annat ämne på Torekällgymnasiet
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2026-07-13
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Gymnasielärare Matematik samt Naturkunskap/ eller annat ämne på Torekällgymnasiet
En dag på jobbet
Torekällgymnasiet är Södertäljes kommunala gymnasieskola med introduktionsprogram och nationella yrkesförberedandeprogram. Vi har ca 300 elever och eftersom vi är en liten skola är det lätt att lära känna alla elever och all personal.
Vi söker en kollega med behörighet i matematik och naturkunskap/eller annat ämne. Undervisningen kan vara på både nationella gymnasieprogram och på introduktionsprogram. Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100% med start v.33.
Vi är inne i ett spännande utvecklingsarbete på skolan och matematik är ett prioriterat ämne. Vi söker därför dig som är motiverad att vara med att driva och utveckla matematikundervisningen framåt tillsammans med kollegor och elever. Skolledningen är med och driver arbetet men stöd finns även i form av förstelärare som leder och driver det kollegiala och kollektiva lärandet på skolan. Skolan har också bra stöd från Resurscentrum på Utbildningskontoret där det finns utvecklingslärare som stöttar och vi har ett erfaret elevhälsoteam som kan tillföra perspektiv i arbetet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att driva utvecklingsarbete sedan innan.
Vi arbetar med olika spännande värdeskapandelärande projekt på skolan. Du kommer tillsammans med dina kollegor utveckla det arbetet och hitta fler vägar för dina elever att motiveras och nå sina mål. Då samarbete med andra lärare och professioner är en stor del av arbetet värderar vi social och kommunikativ förmåga högt. Du behöver vara grundad i ett lågaffektivt bemötande både som förhållningssätt och i bemötande. På skolan har vi ett starkt elevhälsoteam som du också samarbetar tätt med. Här har vi studiecoacher anställda och de arbetar med främjande av närvaro och studiemotivation och övertar flera traditionella mentorsuppgifter som till exempel administration kring frånvarohantering, vilket innebär att tid frigörs för läraren att fokusera på det som direkt rör lärandet. Det är av stor vikt att du har ett flexibelt förhållningsätt där du sätter elevens bästa i centrum och är redo att handleda eleverna, på olika sätt, mot olika mål med hjälp av olika strategier.
Vem är du?
Krav:
• Examen med gymnasielärarlegitimation i matematik och naturkunskap/annat ämne
• Utbildning i eller dokumenterad erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Meriterande:
• Erfarenhet av undervisning på gymnasieskola både nationella och introduktionsprogram
• Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete på gymnasieskola
Personliga egenskaper:
• Du har hög relationell kompetens och du är en trygg person med stor personlig mognad som har erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande.
• Du ser elevernas förmåga att utvecklas som någonting självklart och du ser möjligheterna i stället för hindren.
• Du vill ta dig an utmaningen att följa elever med olika pedagogiska behov och att leda var och en mot ökad kunskap och självständighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen till oss!
Torekällgymnasiet är Södertäljes kommunala yrkesgymnasium. Skolan har en stark koppling till yrkeslivet och branscherna. Hos oss sätter vi yrkesstoltheten i fokus och skapar en helhet i utbildningen genom samarbeten mellan ämnena i projekt kopplade till yrket.
Efter avslutad utbildning kan eleverna gå direkt till arbetslivet eller studera vidare. På Torekällgymnasiet kan eleverna även kombinera sina studier med elitsatsning inom sin idrott genom att söka NIU-utbildning och på skolan finns också ett yrkesintroduktionsprogram inom bygg- och anläggning, vård- och omsorg, samt barn- och fritid.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Kommunens anställda är alltid dess viktigaste tillgång. Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:
javascript:void(0) Publiceringsdatum2026-07-13Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Biträdande rektor
Åsa Esping-Jameson asa.esping-jameson@skolasodertalje.se +46852304142 Jobbnummer
10001475