Gymnasielärare Matematik och ett annat kombination med ett annat ämne

2026-03-10
Vi på Yrkesgymnasiet Malmö med starkt fokus på lärande, trygghet och engagemang. Hos oss får du arbeta i en lugn och välkomnande miljö där eleverna står i centrum - och där du som lärare ges utrymme att utvecklas tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.
Vi har en lång tradition av kunskapsutveckling, och arbetar varje dag för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas - både i skolan och i livet.Publiceringsdatum2026-03-10Beskrivning
Vi söker en engagerad och kunnig matematiklärare för gymnasiet som kan stärka vårt team och erbjuda eleverna en stimulerande och tydlig undervisning. Som lärare hos oss arbetar du i en nära och positiv organisation där samarbete, respekt och elevens bästa står i centrum. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar professionell utveckling, kollegialt lärande och ett långsiktigt engagemang för elevers lärande och förberedelse inför vidare studier och arbetsliv.Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning i matematik enligt läroplan och ämnesplaner med fokus på ämnesdjup, problemlösning och elevaktiva arbetssätt.
Bedöma och dokumentera elevers utveckling samt ge tydlig återkoppling och stöd för progression och måluppfyllelse.
Anpassa undervisningen för att möta elevers olika behov och förutsättningar, inklusive studiehandledning och extra stödinsatser.
Samarbeta med kollegor för att integrera ämnesövergripande arbeten och förbereda elever för nationella prov och vidare studier.
Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete samt bidra till utveckling av pedagogiska metoder och skolans värdegrundsarbete.
Kvalifikationer och egenskaper
Relevant lärarutbildning i matematik för gymnasiet eller annan behörighet som motsvarar ämneskraven.
Erfarenhet av undervisning på gymnasienivå är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg i undervisningen.
God förmåga att planera, strukturera och dokumentera undervisning samt att anpassa undervisningen efter elevers behov.
Förmåga att bygga tillitsfulla relationer med elever och kollegor samt ett tydligt elevfokus.
Engagemang för utveckling av undervisningsmetoder och intresse för kollegialt lärande.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi söker dig som vill arbeta med oss på Yrkesgymnasiet Malmö som matematiklärare kombination med ett annat ämne på 100%
Nadja Metovski 0722196400 Rektor
