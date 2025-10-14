Gymnasielärare inom svenska och engelska till Munkagårdsgymnasiet
2025-10-14
Tjänsten är ett vikariat och innebär undervisning på gymnasienivå.
Du ska planera, genomföra och följa upp undervisning för våra elever samt andra uppgifter som ingår i läraruppdraget. Som lärare hos oss behöver du sträva efter att hitta olika verktyg för att nå fram till eleverna. Det är meriterande om du har arbetat med ungdomar som har olika inlärningssvårigheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter hos oss är att:
- Bedriva undervisning i Svenska och Engelska på gymnasienivå.
- Vara en del i arbetslaget för vår verksamhet.
- Delta i övergripande arbete och utvecklingsarbete för hela Munkagårdsgymnasiet.
Om arbetsplatsen
Munkagårdsgymnasiet är ett litet gymnasium med enbart Naturbruksprogrammet med inriktningarna djurvård, lantbruk, naturturism och skogsbruk. Vi har även en anpassning av naturbruksprogrammet för elever med en NPF-diagnos som kallas Spåret. Där erbjuder vi inriktningarna djurvård, lantbruk och trädgård.
Vi är ca 120 personal och lite över 300 elever. Till skolan hör också ett internat där ca två tredjedelar av eleverna bor måndag till fredag. Internatet ligger ca 1 km från skolan.
Skolan ligger i en härlig miljö i Tvååker.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i Svenska och Engelska. Vi ser gärna att du har ett flexibelt men ansvarstagande arbetssätt. Du ska brinna för eleverna och verkligen ge dem de bästa förutsättningar för att klara sina studier. Du ska ha lätt för att samarbeta och hellre se lösningar än hinder.
Som person ska du ha ett brinnande intresse för att arbeta med ungdomar, ha ett lågaffektivt bemötande och sätta eleven i centrum. För att trivas hos oss är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och uppfinningsrik för att kunna nå våra ungdomar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka förmåner Region Halland erbjuder dig som medarbetare
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Region Halland, Kultur o skola Kontakt
Johan Sigvardsson, Biträdande rektor 035-134800 Jobbnummer
9555263