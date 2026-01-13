Gymnasielärare inom Naturkunskap i kombination med annat ämne
Om arbetet
Tjänsten är en tillsvidareanställning och innebär undervisning på gymnasienivå.
Du ska planera, genomföra och följa upp undervisning för våra elever samt andra uppgifter som ingår i läraruppdraget. Som lärare hos oss behöver du sträva efter att hitta olika verktyg för att nå fram till eleverna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter hos oss är att:
- Bedriva undervisning i Naturkunskap i kombination med annat ämne på gymnasienivå.
- Vara en del i arbetslaget för vår verksamhet.
- Delta i övergripande arbete och utvecklingsarbete för hela Munkagårdsgymnasiet.
Om arbetsplatsen
Munkagårdsgymnasiet är ett litet gymnasium med enbart Naturbruksprogrammet. Våra inriktningar är djurvård, lantbruk, naturturism och skogsbruk. Vi har även en anpassning av naturbruksprogrammet för elever med en npf-diagnos som kallas Spåret. Där erbjuder vi inriktningarna djurvård, lantbruk och trädgård. Du kan läsa mer om vår skola https://munkagard.regionhalland.se/.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i Naturkunskap i kombination med annat ämne. Vi ser gärna att du har ett flexibelt men ansvarstagande arbetssätt. Du ska brinna för eleverna och verkligen ge dem de bästa förutsättningar för att klara sina studier. Du ska ha lätt för att samarbeta och hellre se lösningar än hinder. Det är meriterande om du har arbetat med ungdomar som har olika inlärningssvårigheter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/32". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Munkagårdsgymnasiet, Region Halland Kontakt
Jennie Larsson, Biträdande Rektor 073-0260434 Jobbnummer
9681125