Gymnasielärare inom engelska och svenska till NTI Gymnasiet i Eskilstuna!
2025-09-30
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
NTI Gymnasiernas målsättning är att bli ledande i Europa inom TECH, SCIENCE och IT. Vi är en skola med fyra intressanta program och har fokus på att ständigt utveckla kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi systematiskt med kollegialt lärande. På NTI Gymnasiet Eskilstuna arbetar kunnig personal som alla har ett stort engagemang för våra ca 200 elever. Läs mer om oss på www.ntigymnasiet.se/eskilstuna/
Är du vår nästa medarbetare och brinner för skolutveckling
Vi söker nu till hösten en lärare inom engelska och svenska.
Vårt erbjudande
Vi på NTI Gymnasiet i Eskilstuna värdesätter och strävar för en god arbetsmiljö som präglas av goda möjligheter till utveckling och delaktighet, samt samhörighet hos såväl personal som med elever. Du har hos oss stor möjlighet att påverka samt utveckla din egen undervisning, och genom kollegialt lärande och arbete i lärteam även bidra till hela skolans utveckling. Skolans förstelärare kommer att vara din mentor och ge stöttning under din första tid, förutom den självklara stöttning som övriga kollegor på skolan också kommer ge dig.
Som lärare inom engelska och svenska så kommer du att undervisa på flera av våra fyra program: Teknikprogrammet med dess två olika inriktningar: informations- och medieteknik samt design och produktutveckling, el- & energiprogrammet samt det estetiska programmet.
På NTI-gymnasiet erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och personalrabatter.
Den vi söker
Vi söker främst dig som är utbildad lärare och behörig att undervisa på gymnasienivå inom engelska och svenska.
Pedagogisk utbildning och erfarenhet är meriterande om behörighet saknas, du kanske är på väg att bli klar med din utbildning.
Vi värdesätter att du är förtrogen med skolans styrdokument och att du har ett formativt arbetssätt - gärna van vid ämnesövergripande arbete tillsammans med kollegor.
Som person så är du trygg, stabil och trivs med att arbeta med ungdomar och kan inspirera och engagera elever till lärande. Vidare har du lätt för att skapa förtroende med elever. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar och är nyfiken på att utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet.
Tillträdesdag: 11 augusti 2025 eller enligt överenskommelse.
Tjänstens/tjänsternas omfattning: 100%
Placeringsort: Eskilstuna
Anställningsform: Tillsvidare - Ferietjänst. Vi tillämpar provanställning och individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Vi genomför en löpande rekrytering varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt lägges vid personlig lämplighet.
Kontaktperson: Magnus Jangerud rektor NTI-gymnasiet, telefon 016-10 81 44
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
