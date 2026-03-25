Gymnasielärare i tyska till Globala gymnasiet
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till Globala gymnasiet!
Globala gymnasiet är en gymnasieskola för elever som vill förstå, förändra och förbättra världen.
Här är engagemanget för hållbarhet och rättvisefrågor stort - hos elever såväl som hos undervisande och övrig personal. Vårt övergripande mål är att ge våra elever förutsättningar till ett aktivt samhällsmedborgarskap med möjlighet att påverka framtidens utveckling, redan under sin skolgång.
Vi lägger stort fokus på kontinuerlig undervisningsutveckling och hälften av undervisningen består av ämnesintegrerade och tvärvetenskapliga projekt. Hos oss är engagemanget för våra elever och deras lärande stort, vi har en stark dela-kultur och samarbeten är utgångspunkt i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att elever som slutar hos oss tänker kreativt, kritiskt och analytiskt. De ska uppleva att de utvecklas tillsammans med och lär sig av andra människor. De ska arbeta för att förverkliga sina visioner och reflektera över sina handlingar. De förstår den globala världssituationen, både problem och förändringsmöjligheter och förstår innebörden av hållbar utveckling och global rättvisa.Vi arbetar även aktivt med goda elevrelationer och ett stort elevinflytande.
Vi är en kommunal gymnasieskola som ligger vid Zinkensdamm på Södermalm. Vi består av cirka 600 elever och 60 anställda. Skolan erbjuder fyra nationella program och en IM-utbildning:
• Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, profil globalt entreprenörskap
• Estetiska programmet med inriktning estetik och media, samhällsprofil
• Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap, profil hållbar utveckling
• Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap, global profil
• Språkintroduktion för nyanlända elever
Vi söker en lärare i tyska på ca 35% för en fast anställning. Beroende på ämneskombination kan det finnas möjlighet att utöka undervisningen med vikariat under läsåret.
Läs gärna mer på www.globalagymnasiet.stockholm.se
Vi erbjuder
Globala gymnasiet erbjuder en stimulerande arbetsplats där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas professionellt i ett engagerat och utvecklingsorienterat kollegium. Hos oss är undervisningsutveckling och samarbete i fokus, med stöd för att påverka och forma skolans utvecklingsarbete. Vi arbetar för närvarande aktivt med att implementera Gy25 för att skapa en långsiktig och meningsfull lärprocess för både elever och lärare. Som anställd hos oss får du möjlighet att bidra till ett hållbart lärande och en skola som rustar elever för framtiden.
Din roll
Som lärare i tyska ansvarar du för att planera, genomföra, utvärdera och bedöma din undervisning men också att vara med och utveckla undervisningen. Din undervisning präglas av tvärvetenskapliga projekt och samarbete mellan lärare och elever. Du arbetar språk- och kunskapsutvecklande, innehar ett didaktiskt perspektiv och använder språklig stöttning samt varierade metoder för att stödja varje elevs lärande och välmående.
Vi söker dig som:
• Är behörig gymnasielärare
• Har hög ämneskompetens och vill arbeta för att integrera lärande för hållbar utveckling i undervisningen.
• är engagerad, driven och har ett stort intresse för undervisningsutveckling
• har god samarbetsförmåga och stimuleras av att arbeta tillsammans med kollegor
• är kreativ, pedagogiskt insiktsfull och kan visa på ämnesdidaktisk skicklighet.
• gärna tar en aktiv roll i arbetslaget och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv.
• kan relatera till och attraheras av skolans pedagogiska profil, arbetssätt och vision med lärande för hållbar utveckling och tvärvetenskapliga projekt.
• har mycket god kompetens inom IKT och digitalisering i skolan.
• har goda kunskaper i gymnasieskolans styrdokument och erfarenhet av undervisning både på gymnasienivå och gärna inom språkintroduktion.
• är lösningsfokuserad, initiativtagande och har alltid eleven i fokus.
Din kompetens och erfarenhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• projektbaserat och tvärvetenskapligt lärande
• är insatt i Gy25 och dess nya ämnes- och kursstruktur.
• professions- och skolutveckling.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1470". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Globala gymnasiet Kontakt
Sara Dahl sara.dahl@edu.stockholm.se 076-1232432 Jobbnummer
9818054