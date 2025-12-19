Gymnasielärare i teoretiska ämnen till SiS ungdomshem Tysslinge
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Tysslinge utanför Södertälje tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Tysslinge är en institution i högsta säkerhetsklassen som tar emot ungdomar med höga risker för hot, våld och avvikning. Institutionen befinner sig i ett utvecklings- och expansionsläge då vi snart kommer återöppna en av våra ungdomsavdelningar. Efter återöppningen kommer vi ha totalt sju avdelningar på institutionen, som tar emot ungdomar som är placerade enligt Lagen om vård av unga (LVU), ungdomar dömda enligt Lagen om sluten ungdomsvård (LSU), samt en avdelning som består av platser för ungdomar som under en period vårdas i enskildhet (VIE).
Tysslinge bygger om och utvecklar verksamheten, där skolan är en stor och viktig del. Skolan på Tysslinge har nyligen genomgått ombyggnationer som möjliggjort fler undervisningstillfällen.
Vi söker nu två gymnasielärare, en för tillsvidareanställning och en för ett vikariat till och med 2026-12-31.
För tillsvidareanställningen söker vi dig med ämnesbehörighet i ett eller flera av dessa ämnen:
• Historia, Samhällskunskap och/eller Geografi.
För vikariatsanställningen söker vi dig med ämnesbehörighet i ett eller fler av dessa ämnen:
• Religion och/eller Historia
SiS har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning oavsett problematik eller placeringsform. Alla ungdomar som vistas på ungdomshemmet ska få den utbildning de behöver och har rätt till. På Tysslingeskolan erbjuder vi undervisning på grundskole- och gymnasienivå inom ramen för språkintroduktion och individuellt alternativ. Vi arbetar med ett specialpedagogiskt förhållningssätt och fortbildar oss kontinuerligt. Tysslingeskolan består för närvarande av tio lärare, en speciallärare, en studie- och yrkesvägledare med administrativt ansvar samt en rektor. Skolan är i ständig utveckling och prioriteras högt inom SiS.
Som lärare hos oss undervisar du i små grupper med anpassningar utifrån varje elevs behov. Vi har våra LVU-elever under kortare tid och våra LSU-elever en längre tid. Det är viktigt med ett positivt förhållningssätt och en tro på varje individs utvecklingspotential. Som lärare hos oss ska du motivera varje elev att bli behörig i sina ämnen eller kurser. Du samarbetar med oss på skolan och med andra yrkesgrupper på Tysslinge kring eleven. Du dokumenterar din undervisning så att du underlättar elevens framtida skolgång. Du deltar i kollegialt lärande, handledning och utveckling av vår skola. När det behövs vikarierar du för dina kollegor.
På Tysslingeskolan tillämpar vi semestertjänst och det huvudsakliga arbetet sker på plats.
Som ny medarbetare kommer du genomgå SiS grundutbildning för att rustas inför din nya roll i SiS verksamhet.
Förmåner hos SiS
Som statligt anställd hos oss får du flera förmåner, exempelvis har du fler semesterdagar än de 25 dagar som finns i semesterlagen:
• 28 dagar semester till och med det år du fyller 29
• 31 dagar semester från och med det år du fyller 30
• 35 dagar semester från och med det år du fyller 40
Du får dessutom ett friskvårdsbidrag varje år att nyttja till träning eller annan friskvård som passar dig, viss ersättning för läkarbesök och läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet och möjlighet att göra läkarbesök på betald arbetstid. Läs gärna mer om våra förmåner på: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Kvalifikationer
Du som söker ska:
• Vara legitimerad lärare i minst något av följande ämnen på gymnasienivå: Historia, Samhällskunskap, Geografi och Religion
Det är meriterande
• Om du har ytterligare ämnen i din behörighet
• Om du har flera års erfarenhet som legitimerad lärare i dina ämnen
• Om du har erfarenhet av arbete inom introduktionsprogram
• Om du har erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta situationer
• Om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd/särskilda undervisningsgrupper
Som person ser vi att du är en god och trygg förebild åt våra ungdomar. Du har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation. I ditt arbete uppvisar du god förmåga att dokumentera och att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du visar prov på god flexibilitet, är stabil och förmår behålla lugnet även i stressade situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Antal tjänster: 2
1 tjänst är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med 6 månaders provanställning.
1 tjänst är en vikariatsanställning till och med 2026-12-31.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse
Kontorsarbetstid, flextidsavtal tillämpas
Under anställningen tillämpas semestertjänst. Det huvudsakliga arbetet sker på plats, distansarbete endast vid särskilda undantag.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-01-11.Kontaktperson för detta jobb
Julia Gustavsson (tillgänglig från 7/1)
Rektor
010-453 42 81Julia.Gustavsson@stat-inst.se
John Broström
Facklig företrädare, Svergies lärare
010-453 42 89John.Brostrom@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
