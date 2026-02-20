Gymnasielärare i teknik och annat ämne
Täby Enskilda gymnasium AB / Gymnasielärarjobb / Täby Visa alla gymnasielärarjobb i Täby
2026-02-20
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Enskilda gymnasium AB i Täby
Är du en driven lärare som vill arbeta på en gymnasieskola med starkt utvecklingsfokus, studiemotiverade elever och kompetenta och engagerade kollegor?
Vårt teknikprogram växer och vi söker därför dig som är behörig gymnasielärare i ämnet teknik i kombination med annat ämne, gärna programmering, CAD, webbutveckling eller AI. Mentorskap för en klass kommer troligtvis att ingå i tjänsten.
Det här är Täby Enskilda Gymnasium
Täby Enskilda är en fristående gymnasieskola i Täby som erbjuder fem högskoleförberedande program: samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturprogrammet och teknikprogrammet. Vi har omkring 1050 elever fördelat på 36 klasser med 30 elever i vardera klass. Skolan har ljusa och fräscha lokaler. I samband med läsårsstarten 2026/2027 utökar vi teknikprogrammet med ytterligare en klass och därmed bli detta program tvåparallelligt från årskurs 1-3.
Hos oss på Täby Enskilda Gymnasium får du arbeta i en professionell skolorganisation med fokus på hög kvalitet och utveckling, vilket gör att du får mycket goda förutsättningar för ditt arbete och kärnuppdraget. Alla vi som arbetar på skolan jobbar tillsammans för att kunna möta våra elever på bästa sätt. Skolans vision är central i vår verksamhet och passionen för lärandet är en mycket viktig utgångspunkt för vårt arbete:
Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar
En plats där nyfikenhet, kreativitet och bildning är våra ledstjärnor
En plats där respekten och fascinationen för individen formar vårt arbete
En plats där vi möts och växer tillsammans
En plats som genomsyras av passion för lärande.
Det här söker vi
Vi söker dig som har en gedigen ämneskompetens och är mycket engagerad, trygg och tydlig i din lärarroll och i att vara mentor för en klass. Du är en skicklig ledare och pedagog som i mötet med våra elever kan entusiasmera, inspirera och bygga goda relationer. Vidare tar du ett stort ansvar för dina elevers progression och lärande. I samarbetet med elever och kollegor är du flexibel, lyhörd och lösningsinriktad och att samverka med kollegor för att kontinuerligt utveckla undervisningen är viktigt för dig. Vidare är du ambitiös, strukturerad och initiativrik i ditt arbetssätt. Du är mån om att undervisningen ska hålla hög kvalitet och har mycket god pedagogisk förståelse för dina ämnens speciella utmaningar.
Ansökan skickas till jobbansokan@tabyenskilda.se
.
Bifoga personligt brev, CV och lärarlegitimation med behörighetsförteckning. Vi ser gärna att du i din ansökan beskriver hur du arbetar och hur en lektion kan se ut i din regi.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till biträdande rektor för natur- och teknikprogrammen Igor Govorcinovic på igor.govorcinovic@tabyenskilda.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi intervjuar sökande kontinuerligt och rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Tjänsten kan bli tillsatt före platsannonsens sista datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: jobbansokan@tabyenskilda.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Enskilda Gymnasium AB
(org.nr 556568-0112), http://www.tabyenskilda.se
Kemistvägen 1 (visa karta
)
183 79 TÄBY Kontakt
Biträdande rektor
Igor Govorcinovic igor.govorcinovic@tabyenskilda.se +4687322100 Jobbnummer
9753407