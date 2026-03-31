Gymnasielärare i svenskt teckenspråk för hörande
Håbo Kommun / Gymnasielärarjobb / Håbo Visa alla gymnasielärarjobb i Håbo
2026-03-31
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Fridegårdsgymnasiet är en lugn och trygg skola som arbetar mycket för att skapa en god skolkultur. Vi erbjuder högskoleförberedande program, yrkesförberedande program, AST-anpassade program, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Som lärare på Fridegårdsgymnasiet finns goda möjligheter till professionell utveckling i samverkan med arbetslaget och andra professioner.
Skolan ligger centralt i Bålsta och har ca 550 elever.Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
Du ska undervisa i teckenspråk för hörande inom ramen för individuellt val på Barn- och fritidsprogrammet.
Du kommer att samarbeta med engagerade, kunniga och prestigelösa kolleger som verkligen vill göra skillnad och ha bra förutsättningar att göra ett gott arbete.
Fridegårdsgymnasiet vill vara en skola med goda relationer och med en god skolkultur i fokus. På Barn- och fritidsprogrammet lägger arbetslaget stor vikt vid hela skolans utbildningsuppdrag och har ett väl utvecklat och nära samarbete kring eleverna.
Det finns väl fungerande rutiner kring samarbetet med skolans elevhälsoteam. Mentorer och undervisande lärare deltar och samtalar tillsammans med elevhälsans alla professioner om olika elevärenden och pedagogiska frågor. Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda kunskaper inom svenskt teckenspråk. Det är meriterande om du har lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning.
Vi söker dig som är:
Lyhörd och har ett genuint intresse för de personer du möter. Goda relationer är den del av en tillgänglig lärmiljö.
Driven av att stötta och hjälpa individen att växa och utvecklas.
Fantasifull och kreativ i mötet med elever.
Tålmodig i lärandet med eleverna. Det tar tid att hitta rätt och varje gång du tror att du misslyckats har du bara byggt en grund för att lyckas.
Prestigelös! För att få andra att växa och utvecklas behöver du vara beredd att utveckla dig själv tillsammans med andra.Övrig information
Tjänsten är tidsbegränsad med en omfattning på 20%.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Arbetsplats
Bålsta Kontakt
Tobias Eriksson tobias.eriksson@habo.se 073-0422613
9829901