Gymnasielärare I Svenska (vik) Sökes Till Klara Teoretiska Vallg - Klara Gymnasium Kunskap AB - Gymnasielärarjobb i Göteborg

Klara Gymnasium Kunskap AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg2021-06-30KLARA Teoretiska Gymnasium är skolan med ambition att vara den bästa förberedelsen för vidare studier och rusta eleverna för en värld av möjligheter där de med sin kunskap, sitt engagemang och driv kan göra skillnad. Vi vill att våra elever genom sin utbildning kan bidra till att skapa en hållbar och bättre värld. Våra utbildningar genomsyras bland annat av FN:s globala mål för hållbar utveckling med en tydlig internationell prägel. Vi består av 11 skolor, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Läs mer om oss på www.klaragymnasium.se. Det ska inte spela någon roll vad eleverna har för bakgrund; med KLARAs kompetenta lärares ledning och våra tydliga strukturer som stöd är vårt mål alltid att de ska bli väl rustade för såväl vidare studier som arbetsmarknad. Vi bygger relationer och tror på allas förmåga, vi coachar, stöttar och uppmuntrar höga ambitioner. Vårt mål är att alla elever ska nå gymnasieexamen.Vill du vara med på en spännande resa tillsammans med oss där kollegialt lärande och hållbar utveckling är en självklarhet? Vill du vara med att påverka, utveckla och samtidigt utmanas tillsammans i vårt kommande varumärkesarbete? Ta chansen att bli en av oss!Det här är Klara Teoretiska Gymnasium VallgatanKlara teoretiska gymnasium Vallgatan startade 2013 och erbjuder de högskoleförberedande programmen, SA, EK och NA. Vi är en fristående skola centralt belägen vid Kungsportsplatsen och vi har i dagsläget ca 350 elever och en mycket kompetent, engagerad personalgrupp som alltid strävar efter utveckling och skrattar mycket på jobbet.Det här söker viVi söker nu efter dig som är BEHÖRIG i svenska (möjligen är du långt fram i din utbildning). Erfarenhet och ett brett kontaktnät är ett plus. Det är viktigt att våra elever får ett upplevelsebaserat lärande och möter omvärlden i form av interaktion med både näringsliv och universitet med hållbarhet i fokus. Du blir en del av samhällslaget hos oss och du skapar förtroendefulla relationer med långsiktighet. Du är kollegial, kommunikativ och social för här är delandekulturen hög och tycker liksom vi att skratt och AW-häng är en viktig bit av jobbtillvaron - vi är varandras arbetsmiljö.Vi värdesätter att du är målinriktad, har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera våra elever. Som person är du varm, trygg, relationell och trivs med att jobba med härliga elever från världens alla hörn med olika förkunskaper. Du är driven, nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas och nå gymnasieexamen. Vi ser även att du motiveras av utmana dig själv, dina kollegor och elever och inte är rädd för att tänja på gränserna vad gäller nytänkande för att bidra till din egen såväl som skolans utveckling.Det här erbjuder vi digFöräldravikariat om 80 % från 9 aug-22 dec. Du kommer vara en del av en spännande och modern verksamhet med möjligheter till utveckling och inflytande. På Klara Teoretiska Gymnasium har vi självklart kollektivavtal och de förmåner och försäkringar som medföljer. Detta innefattar bland annat tjänstepension och pensionsrådgivning och utöver det har vi ett generöst friskvårdsbidrag, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling via vår förmånswebb. Vidare blir du en del av norra Europas största utbildningskoncern där möjligheterna är stora för såväl personlig- som yrkesmässig utveckling.Intresserad?Om den här tjänsten låter som något för dig ansök gärna så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.Vid frågor kring tjänsten eller processen, kontakta rektor Suah Nilsson på telefon 0406416355 eller e-post: suah.nilsson@klaragymnasium.se Lärarnas Riksförbund lokalombud Karin Älverbrandt nås på karin.alverbrandt@klaragymnasium.se Skyddsombud Pontus Ström pontus.strom@klaragymnasium.se Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2021-06-30Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-23KLARA Gymnasium Kunskap AB5839783