Gymnasielärare i svenska till Räddningsgymnasiet
2026-03-25
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Räddningsgymnasiet Sandö ingår i Kramfors gymnasium och erbjuder sedan 1998 en unik utbildningsmiljö för ungdomar som brinner för världens frågor. Undervisningen bedrivs enligt modellen problembaserat lärande (PBL) och sker i ämnesintegrerade kunskapsområden och basgruppsarbete. Teori och praktik vävs ihop och elevernas personliga utveckling går hand i hand med lärandet. Som certifierad FN-skola fokuserar vi på globala frågor och samverkar med samhällsaktörer inom brand, räddning och civil krishantering. Utbildningen bedrivs inom det naturvetenskapliga programmet och sedan höstterminen 2025 även inom barn- och fritidsprogrammet.
På Räddningsgymnasiet är vi stolta över vår kreativa pedagogiska modell som engagerar eleverna i deras lärande. Vill du vara en del av en innovativ skola där undervisningen präglas av samarbete och verklighetsanknutet lärande? Vi söker nu en lärare i svenska som delar vår vision och vill bidra till en stimulerande och inspirerande lärmiljö - och som vill undervisa på ett annat sätt!Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Hos oss får du som lärare i svenska möjlighet att väcka elevernas lust att aktivt utforska aktuella och komplexa frågor samt bidra till ett lärande som sträcker sig bortom klassrummet och förbereder dem för livet. Hos oss planerar du din undervisning tillsammans med andra lärare i ämnesintegrerade kunskapsområden. Du relaterar din ämneskunskap till verkliga händelser och till andra ämnen. Tillsammans lägger ni schema för kunskapsområdet och handleder eleverna i basgruppsarbetet som är bärande i arbetssättet. Ingen vecka är den andra lik och det är nära från idé till beslut.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
* Du ansvarar för undervisning i dina ämnen utifrån den pedagogiska modellen problembaserat lärande.
* Du handleder elever i basgruppsarbete i olika kunskapsområden.
* Du arbetar som mentor för elever.
* Du bidrar aktivt till hela skolans arbete utifrån skolans behov.
Hos oss är du inte bara anställd som lärare - du är med och driver en skola!Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig gymnasielärare i svenska, i kombination med annat ämne. Det är meriterande om du har erfarenhet av problembaserat lärande eller handledning av elever.
För att trivas hos oss behöver du vara en kreativ lärare som trivs med att vara flexibel och elevnära. Du värdesätter samarbetet med kollegor och skapar en positiv och stödjande lärmiljö för eleverna. Du har ett engagemang för dina elever och är trygg i dina ämnen.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Tjänsten är en semestertjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429) Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor Ådalsskolan
Pernilla Fredriksson pernilla.fredriksson@kramfors.se 0612-692166
9817598