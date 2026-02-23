Gymnasielärare i svenska som andraspråk till HTS
2026-02-23
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Det här erbjuder vi dig!
Du kommer att undervisa i Svenska som andraspråk vid ordinarie lärares frånvaro.
Du leder och ansvarar för det pedagogiska arbetet i verksamheten utifrån läroplanens uppdrag. I din roll som lärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av din undervisning.
Vi använder oss av Schoolsoft som verktyg för dokumentation samt för föräldrakontakter. I det dagliga använder vi oss av Office 365 internt inom barn-och utbildningsförvaltningen.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation för gymnasiet med behörighet att undervisa i Svenska som andraspråk. Erfarenhet av undervisning på gymnasiet ses som meriterande. Som person är du kreativ samt har förmågan att entusiasmera eleverna och stävar efter att skapa en positiv lärmiljö. Utgångspunkten för ditt möte med eleverna är att finna de erfarenheter och kunskaper som är elevens tillgång. Du tycker om att arbeta i flerkulturella miljöer och blir inspirerad av nya kunskaper och erfarenheter. Vi förväntar oss att du har goda IT-kunskaper.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Då du kommer att ha ett antal ämneskollegor ser vi det som en självklarhet att du ser dina kollegor som en styrka och att ni samarbetar i delar som ni tillsammans prioriterar.
Tjänsten är en timanställning vid ordinarie lärares frånvaro vårterminen 2026 med tillträde snarast. Tjänsten tillsätts under förutsättning av vederbörliga beslut. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Jan Zettergren 0451-26 72 62.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-specialist Mona Hassan för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Hässleholms Gymnasium innefattar de välkända skolorna Hässleholms Tekniska Skola (HTS), Jacobsskolan och IM Jacobsskolan.
Vi erbjuder 14 nationella program och samtliga introduktionsprogram.
HTS är en attraktiv skola som grundades redan 1912. Med stolta traditioner som grund tar skolan sats mot framtiden med en verksamhet som präglas av ledorden kunskap, kreativitet och trygghet. Skolan är kommunens största gymnasieskola vars lärare och övrig personal arbetar tillsammans för att utbilda våra c:a 820 elever på skolans nationella program.
HTS har ett nära och utvecklat samarbete med arbetsliv, högskolor och universitet i regionen.
Skolan ligger centralt med bara fem minuters gångväg till tåg-och busstationen i Hässleholm, som är knutpunkt för hela regionen.
Hos oss kommer du att möta välutbildade, engagerade och välkomnande kollegor.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
