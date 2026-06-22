Gymnasielärare i svenska som andraspråk, religion, filosofi och sociologi
Honesta Gymnasieskolor AB / Gymnasielärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla gymnasielärarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-22
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Höga Kusten Teoretiska Gymnasium är en fristående gymnasieskola belägen i hjärtat av Örnsköldsvik, precis vid hamnen och nära resecentrum med goda kommunikationer. Sedan starten 2009 har vi erbjudit utbildning inom naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.
Vår skola präglas av höga ambitioner, god studiero och ett nära samarbete mellan elever och personal. Kunskap, bildning, vetenskaplighet och engagemang är centrala delar av vår verksamhet. Vi är också stolta över att för andra året i rad ha rankats som Örnsköldsviks bästa gymnasium och tredje bäst i länet av den oberoende jämförelsetjänsten Ednia.
Hos oss finns även ett väl utvecklat Erasmus-samarbete, vilket ger både elever och personal möjlighet till internationella erfarenheter genom utbyten, fortbildning och jobbskuggning i Europa.
På hkt.se kan du läsa mer om skolan.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Vi söker nu en eller flera lärare till vår skola inför läsåret 2026/2027. Tjänsten är bred och kan komma att anpassas eller delas upp mellan två eller flera personer beroende på sökandes ämneskombinationer och behörighet.
Vi söker i första hand dig som har behörighet inom ett eller flera av följande ämnen:
Religionskunskap
Filosofi
Svenska som andraspråk
Sociologi
Gymnasiearbete, framför allt inom ekonomiprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet
I uppdraget kan undervisning ingå i exempelvis Religionskunskap 1 och 2, Filosofi 1, Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Sociologi nivå 1 samt handledning av gymnasiearbete. Undervisningen sker på ekonomi-, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet.
Eftersom tjänsten omfattar flera ämnen är vi öppna för olika lösningar. För rätt person kan det bli en större tjänst, men det kan också bli aktuellt med en mindre tjänst eller en kombination av flera deltider. Vi är därför intresserade av att komma i kontakt med sökande med olika ämneskombinationer.
Hos oss blir du en del av en lagom stor och engagerad skola där relationer, tydlighet och undervisningens kvalitet står i centrum. Du kommer att arbeta nära kunniga kollegor i en skolmiljö där vi värdesätter professionalitet, trivsel, samarbete och ett genuint engagemang för elevernas utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: peter.hallander@hkt.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Honesta Gymnasieskolor AB
(org.nr 559025-8108)
Järnvägsgatan 3 (visa karta
)
891 39 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Höga Kusten teoretiska gymnasium Kontakt
Rektor
Peter Hållander peter.hallander@hkt.se 0730924594 Jobbnummer
9973588