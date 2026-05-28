Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk till Tyresö gymnasium
Vad vi gör och vill
Tyresö gymnasium är en skola som sätter kunskap, trygghet och framtidstro i centrum. Vår vision är att ge varje elev de verktyg de behöver för att nå sin fulla potential, oavsett startpunkt. Som skola är vi inne i en expansiv och spännande period där mycket händer och utvecklas. Hösten 2025 återstartades det samhällsvetenskapliga och det ekonomiska programmet med gott söktryck. I övrigt har skolan yrkesprogram, introduktionsprogram, specialpedagogisk verksamhet samt anpassat gymnasium. Bredden av program leder till en härlig och dynamisk atmosfär! Tyresö gymnasium har många engagerade lärare och upplevs som lugn och trygg av både lärare och elever.Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Då Tyresö gymnasium växer söker vi nu en engagerad lärare i svenska och svenska som andraspråk som vill vara med på vår utvecklingsresa. I den här rollen får du ett stimulerande och varierat uppdrag där du ansvarar för att planera och genomföra undervisning som stärker elevernas språkliga förmåga och litterära förståelse. Du kommer att arbeta med elever från olika program och med varierande bakgrund, vilket ställer krav på en undervisning som är både inkluderande och utmanande. En central del av arbetet innebär att du skapar en trygg lärmiljö där språket fungerar som en nyckel till både kunskap och samhällsengagemang. Tjänsten innefattar även mentorskap och ett nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget, där ni tillsammans driver det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i utbildningen.
Detta är en tillsvidaretjänst på 100% med önskad start den 10/8-26. Tjänsten är en ferietjänst.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för interna omplaceringar.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare med behörighet i svenska och svenska som andraspråk. Som person är du en trygg och inspirerande ledare i klassrummet som har en särskild förmåga att möta varje elev där de befinner sig i sin språkutveckling. Du besitter en hög pedagogisk och didaktisk kompetens, vilket gör att du kan anpassa din undervisning så att den blir tillgänglig och engagerande för alla. Du trivs med att arbeta i en miljö som präglas av tillväxt och förändring, och du ser samarbete med kollegor och elevhälsoteam som en självklarhet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas framgång. Du är bra på att skapa goda relationer, både med elever och medarbetare.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 4/6. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Rektor Emil Johansson, emil.johansson@tyreso.se
, 072-469 53 82
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
