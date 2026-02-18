Gymnasielärare i Svenska och Svenska som andraspråk, Psykologi mm
2026-02-18
Om tjänsten
Vi söker en lärare i kurserna Svenska 3, Svenska som andraspråk 3, Psykologi 1 samt Etnicitet och kulturmöten fram till sommaren. Tjänsten kan eventuellt leda till en tillsvidareanställning i och med att skolan växer. Det är en tjänst på 65%.
Vår pedagogiska idé är: Med läraren i centrum, för klassens bästa.
Start: 12 februari.
Omfattning: Deltid 65%.
Varaktighet: Visstidsanställning (26-02-12 - 26-06-17)
Tjänsteform: Ferietjänst.
Mentorsskap: Klassmentor tillsammans med en heltidsanställd kollega.
Lön: Fast månadslön, ange löneanspråk.
Arbetsplats: Nybyggda skollokaler på Skeppsbyggaregatan 9 i Västra Hamnen i Malmö.
Ansökningshandlingar: CV, betyg, personligt brev.
Om dig
Som lärare har du en stark ämnesförankring och en tydlig vision för ditt uppdrag.
Vi söker dig som:
• Älskar ditt ämne och håller dina ämneskunskaper levande och uppdaterade.
• Anser att du har något viktigt att berätta och vill visa eleverna ämnets djup och möjligheter.
• Vill undervisa i en traditionell skolmiljö där klassisk kunskapsförmedling står i centrum, där undervisningen bygger på fakta, sammanhang och berättande - och där eleverna inte lämnas ensamma med ämnesstoffet.
• Tror på lärarens roll som expert och ämnesbärare.
• Har ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummet och fungerar som en vuxen förebild för eleverna.
• Vill ge dina elever tillgång till en värld som är större och rikare än den i deras närmiljö.
Vi rekommenderar att du läser texterna på vår webbplats för att få en bredare bild av skolan.
Kvalifikationer/krav
• Gymnasielärarexamen/Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.
• Lärarlegitimation i undervisningsämnena.
På Gymnasieskolan Gripen står vi upp för lärarnas frihet att utföra sitt nationella uppdrag. Vi menar att egenmakt och ansvar skapar mening och föder yrkesstolthet. Här är lärarna ingen underordnad yrkesgrupp utan har professionell frihet att vara de lärare de vill vara.
Undervisning är lärarens viktigaste uppgift, och allt annat är sekundärt. Därför är det viktigt för oss att läraruppdraget är tydligt och avgränsat. Hos oss får du en klar arbetsbeskrivning och en prioriteringslista som hjälper till att hålla arbetsbelastningen jämn.
Schemalagda lektioner, elevtider, möten, lärarkonferenser, specialdagar, personaldagar, friluftsdagar och liknande räknas som reglerad arbetstid. Du förväntas vara på plats 30 minuter före första lektionen varje dag, stanna kvar 10 minuter efter sista lektionens slut, samt anlända till varje lektion fem minuter innan den börjar. All övrig tid är förtroendetid som du själv disponerar, när och var den utförs. Alla lärare har dessutom en fast ergonomisk arbetsplats på skolan för eget arbete.
Gymnasieskolan Gripen använder lärplattformar utan matristvång, där lagom mycket dokumentation krävs. Vi arbetar aktivt för att lärplattformarna ska vara ett stöd och en tillgång - inte en begränsning eller styrning av undervisningen. Alla elever har varsin bärbar dator, men det är varje lärares ansvar att bestämma om, när och hur datorerna ska användas i undervisningen.
På Gripen är läsning och det skrivna ordet navet i all undervisning.
Övriga arbetsuppgifter
Möten
Utöver dina schemalagda lektioner förväntas du delta i kortare lärarmöten samt längre samlingar vid exempelvis personaldagar. Alla möten har tydliga syften och mål som meddelas i förväg och hålls inom fastställda tidsramar.
Kollegialt lärande och samarbete
På Gripen arbetar vi inte med traditionella arbetslag och har valt att begränsa det fasta kollegiala lärandet till ett fåtal tillfällen per år. Vi placerar dig inte i gemensamma projekt eller ämnesövergripande arbeten. Däremot värnar vi om en god arbetsmiljö som uppmuntrar till frivilligt kollegialt samarbete och umgänge kollegor emellan.
Specialdagar och händelser
Du förväntas delta i skolgemensamma aktiviteter såsom studiedagar, skolavslutningar, kompetensutveckling, friluftsdagar och studiebesök, då den ordinarie undervisningen tillfälligt utgår.
Om skolan och ledarskapet
Vi lägger stor vikt vid att skapa goda förutsättningar för våra lärare att göra ett bra arbete. Du får tid att förbereda, förfina och utveckla din undervisning i lugn och ro. Vi initierar inte utvecklingsarbete för sakens skull, utan tror på en långsam och beständig skola.
Gripen är en lärarägd skola, vilket innebär att huvudmannen är närvarande i den dagliga verksamheten. Skolan har haft samma rektor och biträdande rektor i över 15 år, vilket skapar stabilitet, kontinuitet och långsiktighet i ledarskapet och skolans utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!
(Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: skola@gygripen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gymnasieskolan Gripen AB
(org.nr 556762-2682)
Skeppsbyggaregatan 9
)
211 11 MALMÖ Jobbnummer
9751052