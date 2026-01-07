Gymnasielärare i Svenska och Svenska som andraspråk
På Talenti sätter vi elevernas intressen, nyfikenhet och lust att lära i centrum. Våra ledord är nyfikenhet, samarbete och elevfokus.
Vår undervisning tar avstamp i den vuxnes livsvärld - samtidigt som vi utmanar och utvecklar den. Vi fattar beslut grundade i fakta och drivs av en stark vilja att se våra elever lyckas med sin utbildning och nå sina mål.
Vi ser elevers olikheter och mångkulturalitet som en tillgång och en självklar del av ett modernt och inkluderande lärande. Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss ansvarar du för undervisning i Svenska och Svenska som andraspråk inom vuxenutbildning. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen med tydligt elevfokus och använder digitala verktyg som en naturlig del av lärandet. Du samarbetar nära kollegor och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad gymnasielärare med behörighet i Svenska och Svenska som andraspråk
* har erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning (meriterande)
* är väl förtrogen med skolans styrdokument
* har god digital kompetens och använder digitala hjälpmedel i undervisningenDina personliga egenskaper
Du är en kreativ, strukturerad och nytänkande pedagog som inspirerar och engagerar.
Du:
* är öppen för elevers olikheter och mångkulturalitet
* har lätt för att anpassa undervisningen till olika målgrupper och kulturella sammanhang
* är van vid grupp- och närundervisning
* drivs av utveckling och samarbetar gärna med kollegor
* har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
50-100 % anställning i 3 månader, med möjlighet till förlängning
Tillträde snarast
30 dagars semester (vid heltid)
Flexibel arbetstid
Kollektivavtal enligt avtal mellan Almega och fackförbunden Sveriges Lärare samt Vision
Vi tillämpar löpande rekrytering, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Talenti kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjligheter för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Inom Talenti, erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Rusta och matcha via Arbetsförmedlingen. ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finns även i Borås, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vi bedriver även distansutbildningar på många platser i landet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Talenti Sverige AB
(org.nr 556454-1380), http://www.abfvux.se Arbetsplats
ABF Vux Kontakt
Projektledare AMI
Olga Lundqvist olga.lundqvist@talenti.se Jobbnummer
9670350