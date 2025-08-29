Gymnasielärare i Svenska och Svenska som andraspråk
2025-08-29
Vi ser fram emot din ansökan!
Kunskapsskolan i Sverige har grundskolor och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. De första skolorna startades år 2000. Idag går det cirka 14 600 elever i de 30 grundskolorna och sju gymnasieskolorna. Kunskapsskolan ägs av grundare Peje Emilsson med familj.
Kunskapsgymnasiet iMalmösöker en legitimerad gymnasielärare med behörigheti Svenska och Svenskasom andraspråk .
Vill du arbeta i en skola som alltid sätter elevens utveckling i fokus? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsgymnasiet har vi en pedagogik där vi gör våra elever redo för livet, inte bara för nästa prov. Våra skolor kännetecknas av ett stort kunskapsfokus, men vi lägger också stor vikt vid elevernas personliga utveckling. Skolorna präglas av en skolkultur med nära relationer mellan elever och medarbetare. I en miljö där varje elev får vara sig själv och får det stöd och de utmaningar som krävs skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
För att varje elev ska lyckas i skolan behövs yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. Vi söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska nå så långt som möjligt. Förutom att vara ämneslärare är du också studiecoach åt en grupp elever och du har varje vecka coachande samtal med dina elever, antingen individuellt eller i grupp. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och ni följer upp målen tillsammans.
På Kunskapsgymnasiet har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbetslag, programlag och ämneslag. Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan pedagoger och prioriterar det kollegiala lärandet. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
För att underlätta för dig i ditt arbete samt möjliggöra för dig att fokusera din tid på eleverna har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten.Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
Vi söker legitimerad gymnasielärare med behörighet i Svenska och Svenska som andraspråk. Du ska vara väl förtrogen med läroplanen och formativ bedömning.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning eller mentorskap. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformning
Tjänsten är på 30% under läsåret 25/26 med tillträde snarast.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan.Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Jenny Frank påjenny.frank@kunskapsgymnasiet.seel
ler via telefon 073-3173466.
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida,kunskapsskolan.se/kunskapsgymnasiet.se
