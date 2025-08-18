Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk
2025-08-18
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma. Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Undervisning i kurserna sve/sva 2-3. Du kommer att arbeta nära behöriga och legitimerade ämneskollegor.
Kvalikationer
Du är legitimerad lärare och behärskar naturligtvis svenska till fullo i tal och skrift.
Du är tydlig och strukturerad och har lätt för att skapa goda relationer med elever och med dina kollegor. Du arbetar med att skapa trygghet, arbetsro och delaktighet för eleverna och utmanar dem för att ge förutsättningar för att nå goda studieresultat. Du är insatt i styrdokument för gymnasieskolan och du kan använda dator och lärplattform som arbetsredskap. För att trivas hos oss ska du ha en positiv och lösningsorienterad elevsyn där glädje och entusiasm driver arbetet framåt.
Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2025-2026
Deltid: 60 %
Tillträdesdatum: 2025-09-15 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum: 2025-09-01
Kontaktperson för detta jobb
Jonas Hagung
Biträdande rektor
0853259948jonas.hagung@salem.se
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
Biträdande rektor
Jobbnummer
