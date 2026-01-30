Gymnasielärare i svenska och sociologi
Region Gotland / Gymnasielärarjobb / Gotland Visa alla gymnasielärarjobb i Gotland
2026-01-30
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet har cirka 1700 elever och ungefär 185 anställda varav runt 170 är lärare.
Vi erbjuder 16 nationella program, fyra introduktionsprogram och en riksrekryterande utbildning.
På Wisbygymnasiet samarbetar vi och tar gemensamt ansvar så att våra elever når examensmålen. Vi sätter laget framför jaget, ser möjligheter till utveckling och talar gott om varandra. Undervisningen skapar vi tillsammans, den präglas av delaktighet och variation samt inspirerar till att vilja lära mer.
Wisbygymnasiets vision är:
• Vi är i framkant när det gäller att möta dagens och morgondagens behov i samhället
• Vi har bra hälsa och mår bra i vår skolmiljö
• Vi är platsen för både bildning och utbildningPubliceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning. I ditt uppdrag ingår att aktivt bidra till skolans utveckling. Du kommer att ingå i programarbetslag, ämnesgrupper samt inneha ett mentorskap.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och sociologi på nationella gymnasieutbildningar.
Som person är du en glad, positiv och tydlig ledare med ett stort intresse för att möta elever med olika kunskaps och motivationsnivå. Du ser elevernas unika förmågor och drivkrafter och använder din kunskap och kreativitet till att utveckla såväl elever som verksamhet.
Du har även ett positivt förhållningssätt i mötet med kollegor, ser styrkan i att samarbeta och visar ett stort engagemang för ditt arbete. Du har elevens behov i centrum och använder dig av ett lösningsfokuserat förhållningssätt även i tuffa situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/86". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wisbygymnasiet Kontakt
Jane Ahrling, rektor 0737-658936 Jobbnummer
9712983