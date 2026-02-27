Gymnasielärare i svenska och samhällskunskap
Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu / Gymnasielärarjobb / Ludvika Visa alla gymnasielärarjobb i Ludvika
2026-02-27
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu i Ludvika
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Undervisning på gymnasiets nationella program i svenska och samhällskunskap. Du kommer att ingå i ett arbetslag med engagerade och kunniga kollegor. Tillsammans med övriga arbetslaget förväntas du utveckla arbetssätt, förhållningssätt och bredda den pedagogiska verktygslådan för att möta alla elever utifrån sina förutsättningar och ge dem möjlighet att nå så långt som möjligt. Undervisningen kommer att vara förlagd till både yrkesprogram och högskoleförberedande program.
VBU har fokus på goda relationer och en positiv skolkultur där mentorskapet är en viktig del av uppdraget. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam och ett nära ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig för gymnasiet i svenska och samhällskunskap. Du har goda och djupa ämneskunskaper och en bred pedagogisk verktygslåda. Du har flera års erfarenhet av undervisning och mentorskap.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av undervisning på naturvetenskapsprogrammet, om du har erfarenhet av att undervisa på introduktionsprogrammet sam tundervisning på engelska.
Vi söker dig som är:
• Skicklig i undervisning och har ett gott klassrumsledarskap.
• Lyhörd inför elevernas olika behov och förutsättningar.
• Driven av att stötta och hjälpa individen att växa och utvecklas.
• Strukturerad och välplanerad i din undervisning.
• Samarbetsvillig och prestigelös! Du behöver vara beredd att utveckla dig själv tillsammans med andra.Övrig information
Tjänsten är tillsvidare på heltid. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund som bedriver gymnasial utbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Vi arbetar på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner. VBU har ca 220 anställda, ca 1 800 elever och omsätter ca 225 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om våra olika skolor hittar du på vår hemsida. Ersättning
Individuell lön Friskvårdstimme Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu
(org.nr 222000-0802), http://www.vbu.se/utbildning_gymnasium Arbetsplats
VBU Kontakt
Arbetsplatsombud Sveriges lärare
David Rindeskog david.rindeskog@vbu.ludvika.se 0240-565976 Jobbnummer
9767373