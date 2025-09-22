Gymnasielärare i svenska och religion, vikariat
Har du en passion för språk, kultur och existentiella frågor? Vill du inspirera unga människor och ge dem verktyg för att förstå både sig själva och världen? Då kan det här vara rätt uppdrag för dig. Vi söker nu en engagerad gymnasielärare i svenska och religion för ett ettårigt vikariat på Anderstorpsgymnasiet.
DIN ROLL
I rollen som gymnasielärare i svenska och religion på Anderstorpsgymnasiet planerar, genomför och utvärderar du undervisningen utifrån läroplanen och andra styrdokument. Du skapar en inkluderande och stimulerande lärmiljö där elevernas språk, kritiska tänkande och förståelse för olika livsåskådningar får växa. Samtidigt blir du en viktig del av ett av skolans arbetslag, där samarbete, gemensam utveckling och kollegialt lärande står i fokus. Med din pedagogiska kompetens och ditt engagemang bidrar du till att eleverna både når sina mål och utvecklas som individer.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att lyckas i rollen behöver du ha en fullständig gymnasieexamen och erfarenhet av att arbeta som lärare. Det är en fördel om du har en eftergymnasial utbildning inom pedagogik, antingen pågående eller avslutad. Det är också meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet i svenska och religion.
Du har mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift, och kan anpassa ditt budskap efter målgruppens förutsättningar. Digital kompetens och grundläggande IT-kunskaper är en självklarhet för dig.
Vi ser också att du är en person som är strukturerad och målmedveten, som organiserar och planerar ditt arbete väl och slutför det du påbörjat. Du har förmågan att hantera stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör även i pressade situationer. Dessutom är du hänsynstagande, har lätt för att sätta dig in i andras situation och visar omtanke. Din samarbetsförmåga gör att du prestigelöst kan anpassa dig och hitta lösningar med fokus på det gemensamma målet.
DIN NYA ARBETSPLATS
På Anderstorpsgymnasiet blir du en del av en arbetsplats där vi värdesätter engagemang, trygghet och utveckling. Varje dag möts omkring 1000 elever och 170 medarbetare här, och tillsammans skapar vi en positiv och inkluderande miljö präglad av mångfald, respekt och ett gott arbetsklimat. Här finns ett engagerat kollegium och en trygg arbetsgivare som ser värdet i att kombinera lärande, utveckling och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att varje elev ska få den bästa möjliga utbildningen och en grund för livet - och vi ser fram emot att välkomna dig som en del av vårt team.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "617232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
HR-partner inriktning rekrytering
Emilia Ghaderi 0910-73 50 00 Jobbnummer
9519032