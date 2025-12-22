Gymnasielärare i svenska och religion
2025-12-22
OM ARBETSPLATSEN
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola, elevhälsa och resursteam. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Holavedsgymnasiet är en skola med cirka 800 elever och med en stor bredd vad gäller både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Skolan innefattar även introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Holavedsgymnasiet ligger i centrala Tranås, vilket innebär närhet till olika aktiviteter och goda pendlingsmöjligheter. Arbetsklimatet är öppet och vi arbetar för att varje elev ska utvecklas och rustas för framtiden. Vi arbetar systematiskt för att ge dig som är ny som lärare en bra start och introduktion i arbetet på skolan.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i svenska och religionskunskap på såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program, och höra till arbetslaget på Barn-och fritidsprogrammet. Du har också nära samarbete med andra lärare och personal på skolan. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan skolans olika professioner vilket gör att du får ett gott stöd i arbetets olika delar. Ansvar för i yrket vanligt förekommande arbetsuppgifter ingår i uppdraget.
I tjänsten ingår delat mentorskap vilket bland annat innebär ansvar att genomföra utvecklingssamtal och att kontinuerligt följa elevens sociala och studiemässiga utveckling. Som mentor är du den viktiga länken mellan skola och vårdnadshavare, och du arbetar tätt tillsammans med elevhälsopersonal och undervisande lärare för att stödja eleven i utveckling och lärande. Kvalifikationer
Vi söker främst dig som är utbildad och legitimerad gymnasielärare med behörighet att undervisa i svenska och religion. Du har kunskaper i de mest vanliga datorprogrammen och digitala verktygen.
För att passa i rollen tror vi dessutom att du är/har:
Relationsskapande: Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
Självgående: Du tar ansvar för din uppgift, och du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver processer vidare.
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Flexibel: Elevernas bästa är alltid i fokus och ditt förhållningssätt präglas av att se möjligheterna i förändringar. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter, och du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Pedagogisk: Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till eleven.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och mognad.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Rektor
Stefan Carlswärd stefan.carlsward@tranas.se 0140-685 03 Jobbnummer
9661298