Gymnasielärare i svenska och religion
2025-09-25
På Spyken präglas arbetet av skolans vision: "Spyken ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden!".
Skolan kännetecknas av god stämning och stort engagemang hos elever och personal. Vi hoppas att du vill bli en del av detta!
Gymnasieskolan Spyken har cirka 1200 elever fördelade på estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Vi är måna om att både personal och elever ska känna delaktighet i allt som rör verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Spyken kommer du att undervisa i svenska och religion. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande av undervisning. Utvärdering, mentorskap och andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är genuint intresserad av undervisning och tillsammans med våra elever och kollegor vill utveckla undervisningen på Spyken. Du har undervisat i svenska och religion på gymnasiet och har några års erfarenhet i läraryrket.
Du har mycket goda kunskaper i dina ämnen och är engagerad i undervisning och lärande. Du har erfarenhet av arbete mot givna mål, är initiativrik och flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är en strukturerad och positiv ledare som sätter tydliga gränser och har förmåga att skapa goda relationer med elever och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad.
