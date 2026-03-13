Gymnasielärare i Svenska och Filosofi
JENSEN gymnasium Nacka Strand är ett teoretiskt gymnasium på bästa läge på Kajen vid Nacka strand med enastående havsutsikt över Stockholms inlopp och Djurgården. Skolan startade hösten 2022 och vi erbjuder program inom natur, ekonomi och samhälle - alla inom ramen för vårt utbildningskoncept Träning för verkligheten. Skolan präglas av framåtanda, fokus och utvecklingsdriv och hos oss har vi engagerade lärare och skolledare. Vi växer och söker nu en kompetent lärare inom svenska och filosofi som likt oss vill bidra till att förbereda våra elever för studier och arbetsliv!
På våra skolor har vi stort fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande genom att tänka fritt och stort. Hos oss får eleverna träning för verkligheten genom bl. a caseövningar i olika ämnen. På JENSEN gymnasium håller vi hög kvalitet, vilket bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 91% JENSEN som arbetsplats! Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig gymnasielärare i Svenska och Filosofi. Du är mycket kunnig i dina ämnen och drivs av att få lära ut dem till andra. Du trivs med att arbeta teaminriktat och är strukturerad samt en tydlig ledare i klassrummet. Eftersom vi har en tydlig hälsoprofil är du troligtvis inne på samma spår. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten och vi ser gärna att du precis som vi, har ett stort engagemang för att utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start den 6 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi sex månader provanställning.
Du ansöker genom att registrera cv och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Ansökningar inkomna på annat sätt beaktas inte. Notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista dag för annonsering, varför vi uppmuntrar dig att skicka ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via http://www.polisen.se
med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Efter inskickad ansökan får du två mejl direkt efter varandra med testlänkar. Återkoppling får du direkt efter genomförda tester. Har du inte fått något mejl med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mejlet kan hamna där.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta:
Rektor Daniel Berg på daniel.berg@jenseneducation.se
eller 073-7733226,
Biträdande rektor Jesper Nyberg på jesper.nyberg@jenseneducation.se
eller 073-7733415
Du kan också https://jobb.jenseneducation.se/
