Gymnasielärare i svenska/engelska till Åva Gymnasium
2025-10-09
Vår vision är att Åva ska vara en skola att längta till, lita på och växa med. Vi är en kommunal gymnasieskola med runt 1400 elever och 130 medarbetare. Skolan erbjuder både spets och bredd med såväl yrkes- som högskoleförberedande program. Åva är en attraktiv skola med högt söktryck och vi har elever från såväl Täby som intilliggande kommuner. Alla professioner i skolan tror på individens förmåga och samarbetar för att elever ska utveckla personliga inlärnings- och studiestrategier. Skolan har ett elevhälsoteam med kuratorer, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och skolsköterskor som på olika sätt stöttar eleverna. Vi är måna om att varje medarbetare ska känna arbetsglädje, hög grad av delaktighet och få goda möjligheter att växa i sin yrkesroll. Alla nyanställda får en gedigen introduktion, med flera träffar tillsammans med andra nyanställda och nyexaminerade får en mentor.
Vem är du?
Vi vill att du som söker är legitimerad gymnasielärare med behörighet i svenska och engelska. Du har mycket god förmåga att planera och organisera både ditt eget och elevernas arbete på ett effektivt och strukturerat sätt. I klassrummet skapar du ett tryggt och tillitsfullt klimat där alla elever ger möjlighet att uttrycka sig och bli hörda. Du har god förmåga att inspirera, engagera och utmana eleverna i deras lärande utifrån deras olika förutsättningar. Som person är du lösningsfokuserad, samarbetsvillig, värdesätter kvalitet och har förmåga att skapa en positiv atmosfär i arbetet, både som pedagog och som kollega. Du värdesätter ett nära samarbete med såväl ämneskollegor som kollegor med andra ämnen. Vi ser att du är en tydlig pedagogisk ledare som har förmåga till god kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat på 50% under läsåret 25/26.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
