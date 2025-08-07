Gymnasielärare i Svenska, Almåsgymnasiet
2025-08-07
Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull. Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.
Almåsgymnasiet erbjuder utbildningar där entreprenörskap och kreativitet formar elevernas framtid. Skolans klimat präglas av gott samarbete mellan olika professioner, som alla sätter elevens lärande och framgång i centrum.
På Almåsgymnasiet finns ett kontinuerligt arbete med skolutveckling. Skolan har fina resultat, där 93% av eleverna avslutar sin utbildning med yrkesexamen.
Vill du vara med och göra skillnad genom att skapa förutsättningar för våra elevers framgång? Då kan du vara vår nya kollega!
Skolan ligger i centrala Borås med närhet till Resecentrum för dig som pendlar med tåg eller buss.
Ytterligare information om verksamheten finner du på Almåsgymnasiets hemsida.
Gymnasielärare i Svenska, AlmåsgymnasietPubliceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Tjänsten består av undervisning i Svenska på gymnasieskolans nationella program. Behörighet i Svenska i kombination med annat ämne kan vara av intresse, då tjänsten kan komma att anpassas utifrån den sökandes kompetens och skolans behov.
Som lärare på Almåsgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande, handleder eleven mot målen och deltar i fostran av eleven till en samhällsmedborgare. Du arbetar kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen och kommunicera detta med eleven.
I tjänsten ingår klassföreståndarskap, vilket innebär att du tar föräldrakontakter och genomför utvecklingssamtal.
Undervisningen planeras, genomförs och efterarbetas utifrån formativa perspektiv. Samarbete med övriga lärare både i ämnesgrupp och i programlag är en självklarhet.
Övrig information
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Intervjuer kommer att ske löpande.Kvalifikationer
Gymnasielärarutbildning och Lärarlegitimation i Svenska. Beroende på skolans behov kan behörighet i Svenska i kombination med andra ämnen vara av intresse. I uppdraget som lärare krävs ett tydligt ledarskap där du engagerar och utmanar dina elever, är kreativ och har ett gott bemötande. Du skapar och upprätthåller positiva relationer, är strukturerad, tydlig och uppmärksam på elevers olika förutsättningar.
Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter, identifierar utvecklingsområden och bidrar själv till lösningen genom idéer, initiativ och flexibilitet. Du uttrycker en positiv attityd och handlar i enlighet med fattade beslut för hela verksamhetens bästa.
Du är aktiv och deltar i arbetet med att utveckla skolverksamheten tillsammans med lärarkollegor, skolledning och övrig personal.
Du är väl förtrogen med digital teknik och använder dig av det som ett naturligt redskap i ditt arbete.
Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom gymnasieskolan.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2025:064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rektor
Per Nydahl Jobbnummer
9449535