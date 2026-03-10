Gymnasielärare i Svenska - Arena Utbildning Göteborg
Om arbetsgivaren
Arena Utbildning bedriver kommunal vuxenutbildning. Hos oss läser elever svenska, svenska som andraspråk och engelska på grundläggande och gymnasial nivå. Vi arbetar språkutvecklande, strukturerat och nära våra elever för att skapa goda förutsättningar för måluppfyllelse.
Vi söker en engagerad och kompetent gymnasielärare med behörighet i Svenska, Svenska som andraspråk och Engelska. Som språklärare hos oss har du en central roll i elevernas utveckling och resultat. Du planerar, genomför och följer upp undervisning utifrån styrdokument och verksamhetens behov.
Dina arbetsuppgifter
Arbeta med digitala verktyg och lärplattform i undervisning och kommunikation
Bedöma och betygsätta enligt gällande regelverk
Samverka med kollegor, delta i arbetslag, APT och verksamhetsutveckling
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Svenska och gärna Svenska som andraspråk och Engelska på gymnasial nivå
God digital kompetens och intresse för digital didaktik
Professionellt, lösningsfokuserat förhållningssätt och god samarbetsförmåga
Meriterande:
Erfarenhet av vuxenutbildning
Erfarenhet av distansundervisning
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor, nära samarbete och möjlighet att påverka upplägg och arbetssätt. Hos oss är språket en nyckel till studier, arbete och delaktighet i samhället.Så ansöker du
