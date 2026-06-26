Gymnasielärare i sve/sva - Ellen Fries gymnasium (tidsbegränsad)
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola / Gymnasielärarjobb / Uppsala Visa alla gymnasielärarjobb i Uppsala
2026-06-26
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Är du lärare i svenska och svenska som andraspråk? Vill du jobba på en skola där vi tillsammans gör skillnad för våra elever? Välkommen med din ansökan!
Ellen Fries gymnasium är en kommunal gymnasieskola med drygt 600 elever. Skolan har många olika utbildningsvägar, både skolförlagda utbildningar och lärlingsutbildning, inom ramen för introduktionsprogrammet finns flera olika varianter. På skolan finns många idrottselever som antingen läser NIU eller LIU.
Här kan du läsa mer om Ellen Fries gymnasium
Beskrivning av arbetsuppgifter
Förutom att undervisa både i ämnena svenska och svenska som andra språk, så ingår mentorskap. Ditt uppdrag är att bedriva en pedagogisk verksamhet som är anpassad till dina elevgruppers olika behov och förutsättningar. Du bidrar till att utveckla undervisningen på skolan tillsammans med elever, kollegor och övrig personal samt planerar och genomför undervisning enligt läroplanen.
Genom att uppmuntra elevernas nyfikenhet, kreativitet och kunskapsbyggande gör du undervisningen hanterbar och meningsfull för skolans elever. Du samarbetar med kollegor för att skapa en positiv lärmiljö samt en bra arbetsmiljö för alla som vistas på skolan. Detta är en tidsbegränsad anställning på 70 % med tillträde från 2026-08-10 till och med 2026-12-07.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa både i svenska och svenska som andra språk på gymnasienivå. Du har erfarenhet av arbete i digitala lärplattformar. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av att undervisa på gymnasiet.
Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I din undervisning har du god förståelse för att elever har olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap efter mottagare.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jeanette Fry, rektor, 018-727 33 31.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde från 2026-08-10 till och med 2026-12-07. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03612". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola Kontakt
Rektor
Jeanette Fry 018-727 33 31 Jobbnummer
9981562