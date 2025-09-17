Gymnasielärare i SVA & Religion till Betty Petterssons gymnasium
Arbetsplatsbeskrivning
Vi ser dig, vi hör dig, du lär dig
Betty Petterssons gymnasium i Enskede slog upp portarna i augusti 2022.
Vi är det gemenskapande och involverande gymnasiet som tar in omvärlden och lyfter fram människan . Här kan eleverna läsa högskoleförberedande program och de guidas mot sin och vår gemensamma framtid. Skolans ledord oavsett program och programinriktning är: människa, omvärld och framtid, MOF. Vi är en gymnasieskola på riktigt där alla har möjlighet att vara en del i helheten och det pågår ett aktivt arbete för att skapa och underlätta elevdelaktighet. Vi vet att skicklig och närvarande personal är avgörande för att eleverna ska lyckas och att skolan därmed lyckas med sitt uppdrag. Nu söker vi ett tillskott till vårt fantastiska och engagerade lärarlag.https://bettypetterssonsgymnasium.stockholmPubliceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig i att undervisa Svenska som andraspråk och Religionskunskap på gymnasiet. Tjänsten tillträds den 10:e november eller enligt överenskommelse och är en tillsvidareanställning. I tjänsten ingår undervisning i kurserna Svenska som andraspråk nivå 1, svenska som andraspråk 2 och Religionskunskap nivå 1 samt mentorskap.
Vi söker dig som attraheras av att vara med i ett sammanhang som präglas av nybyggaranda, gemenskap och involvering. Våra elever ska i sin vardag på skolan känna att "vi ser dig, vi hör dig och du lär dig."Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare för gymnasiet
Du är behörig för att undervisa Religionskunskap och Svenska som andraspråk på gymnasiet
Du lyckas skapa ett engagemang hos eleverna och fångar deras nyfikenhet.
Du anpassar undervisningen utifrån olika undervisningsstrategier och gör eleven delaktig i din planering.
Du arbetar på ett reflekterande, strukturerat och systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.
Tagit initiativ till och drivit olika projekt i tidigare anställningar.
Du använder IT som ett naturligt redskap för att utveckla elevernas lärande. Varje elev hos oss kommer ha en egen dator.
Stor vikt kommer läggas vid de personliga egenskaperna.Övrig information
Välkommen med din ansökan! Vi kommer kalla till intervjuer löpande under ansökningsprocessen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
