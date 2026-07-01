Gymnasielärare i Specialidrott inriktning ishockey
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2026-07-01
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Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.
Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där vi tillsammans arbetar för att göra en bra skola bättre. När du börjar hos oss får du en noggrann introduktion och stöd från din chef och olika tillhörande professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Är du nyexaminerad lärare får du även tillgång till en mentor.
Läs mer hur det är att jobba i Borås Stads gymnasieskola på vår webbplats Jobba i gymnasieskolan - boras.se
Om verksamheten
Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder utbildning inom Ekonomiprogrammet, Entreprenörsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa, International baccalaureate, Teknikprogrammet, Teknik spets, T4, Språkintroduktion, IMA-ast samt nationella och lokala idrottsutbildningar. Skolan har också stödverksamheten Torget för elever inom autismspektraområdet som går på nationella gymnasieprogram.
Totalt studerar ca 1 350 elever på våra program. Skolan har ca 145 medarbetare och den pedagogiska personalen är organiserad i såväl programlag som ämneslag. Skolan har också en väl fungerande elevhälsoorganisation, ett bra bibliotek, en serviceorganisation som innehåller kost, lokalvård, vaktmästeri, IT och administrativt stöd.
Förutom gymnasiechefen består skolledningen av fyra rektorer och en enhetschef för stöd och service. Trivsel, höga förväntningar och kvalitet är nyckelord för Sven Eriksonsgymnasiet.
Undervisningen i Lokal idrottsutbildning Fotboll sker idag på Ramnavallen.
Skolan är centralt belägen i Borås och Resecentrum är närmsta granne vilket underlättar för de som pendlar. Ytterligare information om skolan finner du via Borås stads hemsida.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i ämnet Specialidrott eller Idrott och hälsa för undervisning på Lokal idrottsutbildning inriktning Ishockey.
Tjänsten är på 40 procent och i tjänsten ingår det att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning för elever på Lokal idrottsutbildning inriktning Ishockey. Undervisningen i Lokal idrottsutbildning inriktning Ishockey sker måndag, onsdag och fredag morgon/förmiddag.
Du ingår ett ämneslag med övriga lärare som undervisar på Nationell- och lokal idrottsutbildning.
KvalifikationerLärarexamen och lärarlegitimation i ämnet Specialidrott eller Idrott och hälsa (bifogas vid ansökan).
Relevant tränarutbildning i ishockey (bifogas vid ansökan), samt erfarenhet av tränaruppdrag inom i avsedd idrott.
Det är meriterande om du tidigare undervisat på Nationell- eller lokal idrottsutbildning.
Du har ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande.
Du är bra på att ta egna iniativ och eget ansvar.
Du har ett gott ledarskap i och utanför klassrummet och förstår betydelsen av att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl lärarkollegor som övriga funktioner på skolan.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Om du blir aktuell för denna tjänst krävs uppvisande av registerutdrag, du begär utdraget från polismyndighetens hemsida. Utdraget behöver vara daterat efter 2026-03-01.
I enlighet med Lönetrasparensdirektivet så lämnas information om lönespann för tjänsten vid kallelse till intervju.
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2026:079". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rektor
Sanna Enerskog 033-355913 Jobbnummer
9987903