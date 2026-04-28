Gymnasielärare i spanska och engelska

Tibble Campus Täby AB / Gymnasielärarjobb / Täby
2026-04-28


Visa alla gymnasielärarjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tibble Campus Täby AB i Täby

Tjänst: Legitimerad lärare i spanska och engelska
Till hösten söker vi en legitimerad lärare på heltid i spanska och engelska.
Vi värdesätter att du sätter eleven och dess lärande i fokus, samt uppskattar det kollegiala arbetet, dels i det programarbetslag du kommer att tillhöra och dels med andra kollegor på skolan.
På Tibble trivs du som är öppen, nytänkande, prestigelös och social. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med närhet till grönområden, idrottsanläggningar och goda kommunikationer ligger Tibble Campus Täby strategiskt placerat med bara några hundra meter till Täby Centrum. Vi har ett skolbibliotek med över 26 000 titlar, en teater med cirka 500 åskådarplatser och närhet till sport- och simhall. Besök gärna vår hemsida: www.tibble.nu.
Gymnasiet ingår i koncernen Cedergrenska.
Tillträde till tjänsten sker den 10 augusti 2026
Skicka din ansökan till:
andreas.franke@tibble.nu. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Märk din ansökan med Lärare i spanska och engelska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta som gymnasielärare.

Kvalifikationer
lärarlegitimation

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gylärare spanska, engelska".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tibble Campus Täby AB (org.nr 556697-8556), https://www.tibble.nu/campus-taby/
Attundavägen 1 (visa karta)
183 34  TÄBY

Arbetsplats
Tfg Tibble Fria Gymnasium

Kontakt
Biträdande rektor
Andreas Franke
Jobbnummer
9879371

Prenumerera på jobb från Tibble Campus Täby AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tibble Campus Täby AB: