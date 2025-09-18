Gymnasielärare i samhällskunskap och sociologi, vikariat vårterminen 2026
2025-09-18
Vi inspirerar unga med kunskap och ger dem rätt verktyg för framtiden! Vi söker dig som vill vara med och leda lärandet i framtiden samt brinner för skolans verksamhet!
Höjdpunkter med jobbet:
• Möjlighet att påverka och influera ungdomar
• Elevens och din utveckling i fokus
• Inkluderande medarbetare
Dina arbetsuppgifter är att stimulera varje elev till högsta möjliga måluppfyllelse. Du tar hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Du organiserar och genomför arbetet så att elever upplever att undervisningen är meningsfull och utvecklande.
Du kommer att få chansen att tillsammans med dina kollegor i det samhällsvetenskapliga programmet forma lärandet i samband med införandet av Gy25.
Mentorskap ingår i tjänsten. Profil
Du har:
• Lärarutbildning med behörighet i ämnena samhällskunskap och sociologi
• Undervisningserfarenhet
• Samarbetsvilja
• Kreativitet
• Nyfikenhet
Vi söker dig som har lärarerfarenhet från gymnasiet, grundskolan eller vuxenutbildning. Du har goda ämneskunskaper, en pedagogisk insikt och förmåga att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du är engagerad i elevernas lärande och väljer de metoder som leder till att eleverna når så långt som möjligt. I ditt ledarskap är du driven och stimulerar eleverna till lärande och eget ansvarstagande.
Arbetet på Leksands gymnasium kräver att du som lärare kan skapa goda relationer med elever. Du tar också initiativ till kollegialt samarbete när du planerar ditt arbete.
Om arbetsplatsen
Vår skola präglas i dag av trygghet, erfarenhet och engagemang. Vi har en god stämning på skolan vilket gör att lärare och elever trivs på arbetsplatsen. Vi har ett gott samarbete där vi gärna delar med oss och hjälper varandra. Vi arbetar för en helhet i undervisningen och vi lägger stort värde i den kompetens våra lärare besitter.
Gymnasiets lokaler är fräscha och ändamålsenliga. Gymnasiet har idag ca 530 elever fördelade på högskoleförberedande program, yrkesprogram, riksrekryterande utbildningar, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Sista ansökning: 2025-10-19. Vi granskar CV:n löpande och kallar till intervjuer så det är bra om du skickar in din ansökan snarast.
Tjänsten påbörjas: senast 2026-01-07
Välkommen med din ansökan! Ersättning
