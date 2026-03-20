Gymnasielärare i samhällskunskap och historia, VBU (flera orter)
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Undervisning i huvudsak i samhällskunskap och historia på nationella program. Tillsammans med engagerade och kunniga kollegor i arbetslag och ämneslag förväntas du, strukturerat och målmedvetet, utveckla arbetssätt och undervisning för att möta alla elever utifrån deras behov och förutsättningar. Det är viktigt för dig att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt och du har därför ett starkt klassrumsledarskap och god ämnesdidaktisk kompetens.
VBU har fokus på goda relationer och en positiv skolkultur där mentorskapet är en viktig del av uppdraget. Vi har också ett välfungerande elevhälsoteam. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig för gymnasiet i samhällskunskap och historia, gärna religion också. Du har goda och djupa ämneskunskaper och välfylld pedagogisk verktygslåda. Vi ser helst att du har flera års erfarenhet av undervisning och mentorskap.
Vi söker dig som är:
• skicklig i undervisning och har ett starkt och tryggt klassrumsledarskap,
• lyhörd och har ett genuint intresse för de personer du möter,
• driven i att stötta och hjälpa individer att växa och utvecklas,
• strukturerad och välplanerad,
• samarbetsvillig och prestigelös,
• en god lagspelare och
• intresserad av att utveckla dig själv tillsammans med andra,
Om VBU
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund som bedriver gymnasial utbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Vi arbetar på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner. VBU har ca 220 anställda, ca 1 800 elever och omsätter ca 225 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om våra olika skolor hittar du på vår hemsida.
Om anställningsvillkoren
Tjänsten är en ferietjänst och tillsvidare på heltid med start från augusti 2026. Vi tillämpar i vissa fall provanställning upp till 6 månader samt begär uppvisande av utdrag ur belastningsregistret vid anställning
Om ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Förutom personligt brev och CV bifogar du lärarlegitimation och eventuella andra relevanta examensbevis. Din ansökan är allmän handling och vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Sista ansökningsdag är 2026-04-10.Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Kontakt
Marina di Cicco
Biträdande rektor Hö1
0240-867 31marina.nogueiradicicco@vbu.ludvika.se
Anja Eriksson
Rektor Hö1 och Malmen
0240-865 85anja.eriksson@vbu.ludvika.se
Maria Berg
Facklig representant - Sveriges lärare
0240-667703maria.berg@vbu.ludvika.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
