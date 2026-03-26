Gymnasielärare i samhällskunskap och geografi
2026-03-26
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du vara med och forma framtidens samhällsmedborgare? Vi söker nu en engagerad och inspirerande gymnasielärare i samhällskunskap och geografi till Solbergagymnasiet i Arvika.
Hos oss får du en viktig roll i att väcka nyfikenhet, skapa förståelse för vår omvärld och ge eleverna verktyg att analysera och påverka samhället de lever i. Du blir en del av en trygg och utvecklingsinriktad organisation där samarbete, kvalitet och elevens bästa alltid står i centrum.
Vi söker en gymnasielärare som brinner för sitt uppdrag. Du har ett tydligt pedagogiskt ledarskap, bygger goda relationer och skapar en inkluderande lärmiljö där elever ges möjlighet att nå sin fulla potential. Solbergagymnasiet är en skola med ca 330 elever fördelade på fyra högskoleförberedande program, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet och Ekonomiprogrammet. Läsåret 2024-2025 startade vi Anpassad gymnasieskola, individuella programmet.
Vi erbjuder en stabil arbetsplats med engagerade kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad. För oss är det viktigt att skapa ett tryggt och tillåtande klimat. Då skapar vi de bästa förutsättningarna för ett lärande och att vi når de mål och drömmar som var och en har.
Välkommen att bli en del av Solbergagymnasiet!
För att lyckas i rollen som gymnasielärare ser vi att du har:
- Behörighet och legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och geografi.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Goda datakunskaper.
Det är även meriterande om du tidigare har:
- Arbetslivserfarenhet av att ha arbeta som gymnasielärare och haft mentorskap.
För att trivas i rollen ser vi att du som person tycker att det är självklart att bygga goda relationer och tycker om att arbeta med och möta ungdomar i vår skola. Du har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt. Struktur och framförhållning är naturligt för dig och du är en trygg person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Ansvarsområde
I dina ansvarområden ingår det att:
- Undervisa elever i samhällskunskap och geografi.
- Ha mentorskap.
- Ingå i ett arbetslag och ämneslag där man tillsammans arbetar för att skapa bästa förutsättningar för våra elever.
Vi erbjuder
Arvika kommun erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, nettolöneavdrag på årskort för Värmlandstrafik, förmånsscykel via bruttolöneavdrag. Motion- och idrottsföreningen ASKIM erbjuder alla anställda ett brett utbud av aktiviteter under året. Så ansöker du
Urvalet kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värnar om att all kompetens tas tillvara och välkomnar alla sökande. Vi eftersträvar mångfald.
Välkommen in med din ansökan! Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/54".
Detta är ett heltidsjobb.
Arvika kommun, Lärande och stöd Kontakt
Morgan Andersson 0570-81971 Jobbnummer
