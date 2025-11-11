Gymnasielärare i Samhällskunskap, Historia och Engelska till Nicolaiskolan
2025-11-11
Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
På Nicolaiskolan möts du av en unik kombination av stabilitet och tradition blandat med nytänkande, framåtanda och kreativitet. Här förväntas du som medarbetare vara med och öppna dörrar både inom skolan och mot omvärlden. Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
På Nicolaiskolan arbetar vi aktivt med att skapa en kreativ lärmiljö för våra elever genom verkliga projekt. Du använder dig på ett naturligt sätt av digitala verktyg och internet i din undervisning. För oss är det viktigt att släppa in framtiden i klassrummet!
Du tillhör ett arbetslag där du samarbetar med ett team med erfarna och engagerade lärare. Du kommer att vara mentor för en grupp elever. Som medarbetare hos oss möts du av en positiv och engagerad personalgrupp som vill, vågar och kan där grunden är goda relationer! Vi ger varandra energi och stöd där arbetsglädje har hög prioritet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har behörighet för att undervisa i samhällskunskap, historia och engelska.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning på gymnasiet men för oss är det viktigast med rätt person.
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. Du som söker bör ha ett genuint intresse för att arbeta utåtriktat och kunna integrera teori med praktik.
Hos oss är relationen mellan personal och elev mycket viktig och bygger på förtroende. Du som söker ska därför vara öppen och glad och en naturlig relationsbyggare. Vi söker dig som vågar tänka utanför ramarna och vill utveckla dig själv och lärmiljön. En grundfilosofi vi har är att vill du pröva något, så får du möjlighet att göra det här!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Är du rätt person för oss? Ansök i så fall snarast då vi tillämpar löpande urval.
Sista dag att ansöka är 251127
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning/vikariat
Omfattning: Deltid-heltid
Tillträdesdatum: December 2025 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: Juni 2026
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
