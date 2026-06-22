Gymnasielärare i samhällskunskap, historia och/eller religion
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2026-06-22
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Vill du arbeta på en kreativ och modern skola fylld med den senaste tekniken? Är du skicklig på att skapa engagemang i en delaktig lärmiljö? Då kan du vara den vi söker till Bråvallagymnasiet!
Vilka är vi?
I vår verksamhet har vi barns och ungas utveckling och lärande i fokus. Vi ser på individen ur ett 0-20 årsperspektiv och utgår från barns och ungas individuella förutsättningar och behov.
Varje barn och elev lyckas och får en god start i att utveckla ett livslångt lärande. Det åstadkommer vi tillsammans genom framgångsrik undervisning, höga förväntningar, respektfulla relationer samt det pedagogiska ledarskapet.
Hösten 2019 startade vi en helt ny skola på Bråvallaområdet. Den är ett utbildningscentrum för yrkesutbildningar och är en kreativ och modern skola fylld med den senaste tekniken. Skolan har cirka 700 elever inom ett stort antal yrkesutbildningar.
Bråvallagymnasiet är ett nytt och modernt gymnasium för elever som är intresserade av teknik, innovation och praktisk problemlösning. Här får eleverna en yrkesexamen med möjlighet att plugga vidare. Vi har ett nära samarbete med företag som ger eleverna praktik, jobb och spännande karriärmöjligheter. Genom glädje, härlig stämning och skickliga lärare formar vi yrkeskunniga, trygga och starka individer.
Vi söker nu lärare i 2-ämneskombination i några av ämnena samhällskunskap, historia och religion. Besök gärna skolans hemsida på https://bravalla.norrkoping.sePubliceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår undervisning i samhällskunskap 1a:1, historia 1a:1 och/eller religionskunskap. Mentorskap ingår i tjänsten.
Du tillhör ett av våra lärarlag men arbetar med elever från flera av skolans program. Tjänsten omfattas av ansvar och befogenheter och ett väl anpassat uppdrag vilket ska leda till ett ökat engagemang effektivitet och spridning av nya pedagogiska idéer.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen enskilt och tillsammans med kollegor och tycker om att föra dina kunskaper vidare till elever och kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad och behörig gymnasielärare och som tycker om att arbeta med ungdomar.
Du är lyhörd och ser varje elev och dess individuella behov. Du skapar en god relation till eleverna men är inte rädd för att sätta gränser. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta med kollegor och föräldrar och att du är en person som vill bidra till skolans utveckling tillsammans med övriga lärare i arbetslaget. Du är trygg och stabil och skiljer mellan det personliga och professionella.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 1 september eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 juni
Kontakt: Rektor Matthias Tybåhl, 072-144 29 36
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 09 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9972148