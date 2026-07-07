Gymnasielärare i samhälle, religion och historia
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Berga naturbruksgymnasium söker vikarie för lärare i Samhällskunskap, Historia och Religion Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Vår lärare i samhällskunskap, religion och historia kommer att vara föräldraledig och vi söker nu en vikarie med start 13/8 för att kunna ha möjlighet att gå parallellt med nuvarande lärare under några veckor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasielärarexamen med behörighet i samhällskunskap, historia och religion. Har du dessutom tidigare erfarenhet som lärare i ämnet så ser vi det som meriterande för tjänsten. Vi vill att du är bekväm med styrdokument såsom skollag och läroplan samt att du arbetar formativt. Du ska vara väl förtrogen med det svenska språket och ha förmåga att arbeta på ett inspirerande sätt i klassrummet. Du kommer också att vara mentor för en klass och det är meriterande av att ha erfarenhet av mentorskap. Som person ser vi att du har en god kommunikationsförmåga med elever, föräldrar och kollegor. Det är även viktigt att du är självgående, har ett driv i din undervisning samt är van att fatta egna beslut. Vi förväntar oss att du utifrån dina personliga egenskaper bidrar med engagemang och har ett professionellt förhållningssätt. Vi söker dig som är lösningsinriktad och kan skapa tillitsfulla relationer med eleverna. Du är en tydlig och kreativ ledare i klassrummet och anpassar undervisningen utifrån eleverna. Anställningsvillkor
Visstidsanställning med 100 % sysselsättningsgrad, med start 13/8 2026 till 1/2 2027 med möjlighet till förlängning. För att få en anställning på Berga naturbruksgymnasium ska ett utdrag ur belastningsregister uppvisas. Urval- och rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden så sök redan idag. Om företaget
Berga naturbruksgymnasium ligger i Västerhaninge utanför Stockholm och ägs och drivs av Dille Gård AB. Berga är en gymnasieskola med drygt 200 elever. Vi har ett lantbruk med växtodling, nötkreatur och får. Vi har en stor hästverksamhet med eget ridhus. För elever som kommer långväga finns ett internat med drygt 100 platser. Gårdens areal uppgår till 600 hektar vilket gör att skolan har ett läge som är unikt för Stockholms län, bara 30 minuter med pendeltåg från Stockholms centralstation. Sedan 1921 har ungdomar utbildat sig inom lantbruk på Berga, även om gårdens historia sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så.
Läs mer på vår hemsida: www.bergagymnasium.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: josephine.ryde@bergaedu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Hi, Re, Sh vik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dille Gård AB
(org.nr 556417-3853), https://www.bergagymnasium.se/
Berga naturbruksgymnasium Berga Skolväg 1 (visa karta
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137 91 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
Berga Naturbruksgymnasium Kontakt
Bitr. rektor
Josephine Ryde josephine.ryde@bergaedu.se 0725981697 Jobbnummer
9995978