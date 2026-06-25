Gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap till Berzeliusskolan (vik)
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Vi söker dig som genom ett starkt relationellt ledarskap och djup ämnesexpertis inspirerar våra elever att nå sina mål. Hos oss blir du en del av en stor skola med stark gemenskap, tydliga rutiner och ett nära kollegialt samarbete. Välkommen till oss på Berzeliusskolan!Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare samarbetar du med vårdnadshavare, kollegor och med andra som förekommer i skolan för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Denna tjänst innebär undervisning i psykologi och samhällskunskap på våra nationella program: Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. I tjänsten ingår även ett delat mentorskap för en klass i årskurs 1 på Naturvetenskapsprogrammet. Det innebär att du och en kollega tillsammans leder och stöttar klassen, vilket ger fantastiska förutsättningar för en trygg och hållbar arbetsmiljö. Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2026/27.
Din arbetsplats
Berzeliusskolan är en centralt belägen skola i Linköping med moderna lokaler. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps- och teknikprogrammen samt introduktionsprogrammet med inriktning mot språkintroduktion och individuellt alternativ. Totalt finns ca 1900 studerande, varav drygt 1000 inom gymnasiet, och ca 330 anställda på skolan.
På Berzeliusskolan jobbar vi tillsammans och strävar efter en atmosfär som välkomnar alla. Det betyder att vi har tydliga rutiner och en väl utbyggd elevhälsa för att skapa en trygg miljö för elever och personal. Vårt mål är att Berzeliusskolan ska vara det bästa valet för elevers lärande och utveckling.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i psykologi och samhällskunskap i gymnasiet. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för gymnasiet. Alternativt är du i slutet av din utbildning för att bli lärare i gymnasiet.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i gymnasiet under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i gymnasiet har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Gy11/Gy25) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Gy11/Gy25) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2027-06-18
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17537
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Erika Svahn rtcutb@utb.linkoping.se +4613207972 Jobbnummer
9979781