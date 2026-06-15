Gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap
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2026-06-15
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Thorildsplans gymnasium är en modern skola med attraktiva utbildningar, engagerade elever och kompetent personal. Vi har både högskoleförberedande program och yrkesförberedande. Vi har dessutom en specialpedagogisk verksamhet och en verksamhet för flexibelt lärande, ett individanpassat program.
Varje dag går nästan 1400 elever in genom våra portar: Framtida elektriker, ekonomer och läkare. Kommande programmerare, arkitekter och beteendevetare – och många fler. Alla blandas här, som en spegelbild av samhället i stort, och bidrar till den inspirerande miljön och gemenskapen som kännetecknar vår skola. För på Thorildsplans gymnasium är det olikheterna – inte likheterna – som förenar oss.
På Thorildsplans gymnasium står också det nya i balans med gamla. Våra lokaler och traditioner vittnar stolt om skolans historia, men vår syn på lärandet är alltid riktad framåt för att våra elever ska kunna möta framtidens arbetsmarknad och jobbmöjligheter på bästa sätt.
På vår skola ska alla elever kunna växa utifrån sina egna förutsättningar. Därför är elevernas unika behov och nyfikenhet viktiga för oss i undervisningen. Våra lärare möter varje elev med stort hjärta och engagemang och sätter därmed tonen för en stödjande kultur som alla – både personal och elever – värnar om. Utanför skolan väntar en huvudstad i ständig förändring. Här inne skapar vi en trygg miljö för att hitta sin plats i den.
Med andra ord: Vi är en helt vanlig skola – men för helt unika elever.
För oss är det viktigt att du delar den värdegrund som finns på Thorildsplans gymnasium.
Skolan har ett stort och välfungerande elevhälsoteam med två skolsköterskor, två kuratorer, två specialpedagoger, en speciallärare och tre studie- och yrkesvägledare. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande på individ, grupp- och organisationsnivå.
För mer information se https://thorildsplansgymnasium.stockholm.se.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare inom psykologi och samhällskunskap under läsåret 26/27. Tjänstgöringsgraden kommer troligen att landa runt 75%. I rollen ingår bland annat undervisning, mentorskap, deltagande i program- och ämneslagsarbete samt övriga pedagogiska processer kring våra elever. Du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i de angivet ämne. Som person är du trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med såväl elever som kollegor. Du planerar, organiserar och analyserar elevernas lärande samt din undervisningsstruktur på ett effektivt sätt. Grundkravet är att du har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i ämnena beskrivna ovan.
Det är viktigt för oss att du bidrar till en god stämning, tar ansvar, har ett gott bemötande och tycker om att arbeta med elever. Du deltar även i vårt förbättringsarbete för att höja kvaliteten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervju sker löpande.Övrig information
Vi förväntar oss att du är skicklig på att skapa goda relationer samt mån om att ge ett gott bemötande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Drottningholmsvägen 82 (visa karta
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112 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Thorildsplans gymnasium Kontakt
Maria Nilsson maria.8.nilsson@edu.stockholm.se Jobbnummer
9964767