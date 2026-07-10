Gymnasielärare i psykologi och religion till Vasagymnasiet
Arboga kommun, Rektorsområde Gymnasium / Gymnasielärarjobb / Arboga Visa alla gymnasielärarjobb i Arboga
2026-07-10
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er).
Till Barn- och utbildningsförvaltningen och Vasagymnasiet söker vi nu en lärare i psykologi och religion.
Vasagymnasiet är en kommunal gymnasieskola i Arboga som erbjuder åtta olika program, fyra högskoleförberedande program, tre yrkesprogram samt Introduktionsprogrammet.
Vasagymnasiet har cirka 50 medarbetare fördelade på lärare, administrativ personal och skolledning. Vi på Vasagymnasiet är stolta över vår fina skola som kan erbjuda eleverna utbildning av hög kvalitet. Våra lärare är engagerade, behöriga i sina respektive ämnen och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Undervisning i psykologi och religion. Du ingår i ett arbetslag där verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas gemensamt. Du medverkar till elevers utveckling och lärande samt till att det pedagogiska arbetet inriktas mot målen i läroplanen.Kvalifikationer
Lärarlegitimation i psykologi och religion på gymnasiet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I din ansökan vill vi att du bifogar din lärarlegitimation inklusive behörighetsförteckning
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
(https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/)
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare, tillträde 2026-10-01
Vi tillämpar individuell lönesättningKontaktperson för detta jobb
Rektor Per Gamalielsson telefon 0589-873 10
Bitr rektor Stefan Marklund telefon 0589-873 19
Fackliga företrädare
Susanne Skyllkvist, Sveriges Lärare, telefon 070-445 01 94Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-08-02
Observera att urval sker löpande under ansökningstiden!
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/66". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arboga Kommun
(org.nr 212000-2122)
Box 26 (visa karta
)
732 21 ARBOGA Arbetsplats
Arboga kommun, Rektorsområde Gymnasium Kontakt
Sveriges Lärare Susanne Skyllkvist +46704450194 Jobbnummer
9998867