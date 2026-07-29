Gymnasielärare i psykologi och filosofi
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2026-07-29
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Affärsgymnasiet i Uppsala är en ambitiös och personlig gymnasieskola och som nu söker en vikarie för kommande läsår 2026-2027. Vi har starkt fokus på lärande, trygghet och engagemang och som lärare hos oss blir du en central medarbetare som ger eleverna förutsättningar att utveckla olika förmågor i dina ämnen.
Vi har en lång tradition av kunskapsutveckling, och arbetar varje dag för att ge våra elever de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Vi vill att våra elever lämnar skolan med en stark självkänsla och ett starkt självförtroende och att de har en tydlig vision för framtiden samt känner lust och mod att ta nya steg i livet på en global arena.
Affärsgymnasiet i Uppsala söker en inspirerande vikarierande gymnasielärare i psykologi och filosofi på 50% för att stärka vårt team och erbjuda våra elever en utmanande och inspirerande utbildning. Bli en del av vårt kompetenta team och bidra till en trygg och positiv lärmiljö för våra elever.
Vi söker dig som:
Besitter gedigen ämneskompetens och har en utvecklad didaktisk förmåga inom ämnesområden som hjälper eleverna förbi deras kritiska punkter i lärandet på ett inspirerande sätt.
Är engagerad i ämnenas roll roll i samhället och kommunicerar detta till eleverna.
Ser samverkan med omgivande samhälle som en naturlig och integrerad del av undervisningen.
Håller dig uppdaterad om det senaste inom ämnesområden och vill lära ut genom ett verklighetsnära och ämnesintegrerat arbetssätt.
Genom pedagogiken vill skapa en inspirerande och anpassad undervisning som både utmanar och utvecklar eleverna.
Ser det som naturligt att bygga förtroendefulla relationer med både elever och kollegor.
Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med gymnasieskolans styrdokument.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation samt gedigen ämneskompetens inom ämnena.
Så här söker du tjänsten som gymnasielärare
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill arbeta som gymnasielärare hos oss. För anställning behöver utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, i enlighet med gällande riktlinjer.
Vi tillämpar digitalt och skriftligt anställningsavtal. Vi undanber oss kontakter från rekryterings- och annonseringsföretag.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss eller har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna eller besök vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8143732-2121817". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Väderkvarnsgatan 12 (visa karta
)
753 29 UPPSALA Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
10015310