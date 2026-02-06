Gymnasielärare i Psykologi, filosofi och sociologi
Edukatus Alliance AB / Gymnasielärarjobb / Gävle Visa alla gymnasielärarjobb i Gävle
2026-02-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Gävle
, Uppsala
, Västerås
, Upplands Väsby
, Täby
eller i hela Sverige
Vi är en personlig gymnasieskola i Affärsgymnasiet Gävle med starkt fokus på lärande, trygghet och engagemang. Hos oss får du arbeta i en lugn och välkomnande miljö där eleverna står i centrum - och där du som lärare ges utrymme att utvecklas tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Vi har en lång tradition av kunskapsutveckling, och arbetar varje dag för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas - både i skolan och i livet.Publiceringsdatum2026-02-06Beskrivning
Affärsgymnasiet Gävle söker en inspirerande gymnasielärare i Psykologi, filosofi och sociologi för att stärka vårt team och erbjuda våra elever en utmanande och inspirerande utbildning.
Bli en del av vårt kompetenta team i Affärsgymnasiet Gävle och bidra till en trygg och positiv lärmiljö.
Vi söker dig som:
Vill lära ut om dina ämnesområden på ett inspirerande sätt och har gedigen ämneskompetens inom Psykologi, filosofi och sociologi.
Är engagerad i Psykologi, filosofi och sociologis roll i samhället och kommunicerar detta till eleverna.
Håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt ämnesområde och vill lära ut på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat tillvägagångssätt
Vill skapa en inspirerande och anpassad undervisning som utmanar och utvecklar eleverna samt bygger förtroendefulla relationer med både elever och kollegor.
Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med de anvisningar som regleras genom styrdokument för gymnasieskolan i Skolverkets kursplaner.Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation samt gedigen ämneskompetens inom Psykologi, filosofi och sociologi.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7184328-1828641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Holmparken 1 (visa karta
)
803 10 GÄVLE Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9727646