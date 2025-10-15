Gymnasielärare i naturkunskap till Anderstorpsgymnasiet
2025-10-15
Tycker du att världen blir mer spännande när man förstår hur allt hänger ihop - från molekyler till miljöer och människans påverkan på naturen? Då är det kanske dig vi söker. På Anderstorpsgymnasiet vill vi inspirera fler elever att upptäcka naturvetenskapens betydelse för både vardagen och framtiden, och nu söker vi en lärare i naturkunskap som vill vara med på den resan.
DIN ROLL
Som gymnasielärare i naturkunskap planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i Naturkunskap 1b, Naturkunskap 2 och Naturkunskap 1a1. Du skapar lärsituationer där eleverna får tänka, pröva och förstå , och du ger dem verktyg att se sambanden mellan natur, samhälle och människa.
Du ingår i ett arbetslag där vi samarbetar tätt, delar erfarenheter och utvecklar undervisningen tillsammans. I rollen ingår även mentorskap för elever, där du får möjlighet att följa deras utveckling och bidra till att skapa en trygg, stimulerande skolmiljö.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i naturkunskap på gymnasienivå. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, och har god kommunikativ förmåga som gör att du kan anpassa ditt budskap efter målgruppens förutsättningar.
Du har grundläggande IT-kunskaper och använder digitala verktyg och lärplattformar i ditt arbete. Du är förtrogen med de styrdokument som styr skolans verksamhet och håller dig uppdaterad om förändringar i läroplan och lagstiftning.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare och att planera, genomföra och utvärdera undervisning i klassrumsmiljö. Har du dessutom lärarlegitimation i naturkunskap i kombination med ett annat ämne, ser vi det som ett plus.
Som person är du strukturerad, stabil och hänsynstagande, med en positiv inställning till samarbete. Du tar ansvar för ditt uppdrag och bidrar till ett arbetsklimat där både elever och kollegor trivs och utvecklas.
DIN NYA ARBETSPLATS
På Anderstorpsgymnasiet blir du en del av en arbetsplats där vi värdesätter engagemang, trygghet och utveckling. Varje dag möts omkring 1000 elever och 170 medarbetare här, och tillsammans skapar vi en inkluderande miljö präglad av mångfald, respekt och ett gott arbetsklimat. Här finns ett engagerat kollegium och en arbetsgivare som ser värdet i att kombinera lärande, utveckling och omsorg.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun?
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner
för olika yrkesroller i kommunen.
Ersättning

Enligt avtal.
