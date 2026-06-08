Gymnasielärare i naturkunskap och matematik
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2026-06-08
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Vill du jobba på en skola där kunskap, bildning och ambition står i centrum? JENSEN gymnasium i Uppsala söker nu två lärare med behörighet att undervisa i ämnena naturkunskap, matematik, biologi och kemi och som vill vara med och träna våra elever för verkligheten. En av tjänsterna är en förstelärartjänst med fokus på att driva naturvetenskapsprogrammet med stöd av våra väletablerade koncept. I tjänsterna ingår även undervisning på ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet. Vi är ett team med kompetenta och sammansvetsade lärare och skolledare på Gamla torget 7 i centrala Uppsala.
På JENSEN går vi vår egen väg. Vi tror på disciplin, samarbete och att våga tänka stort. Vi har en stark hälsoprofil, professionalism och en tydlig dresscode som speglar våra ambitioner. Som lärare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med extremt högt engagemang – faktum är att hela 91 % av våra medarbetare rekommenderar JENSEN som arbetsplats! Det visar sig inte minst genom det nära samarbete som finns mellan lärare och mellan lärare och elever. Vår goda kvalitet bekräftas gång på gång i Skolinspektionens granskningar. Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i något eller några av ämnena naturkunskap, matematik, biologi och kemi. Du trivs i klassrummet och drivs av att få se dina elever nå sin fulla potential. Du entusiasmerar och anpassar ditt sätt att undervisa utifrån elevernas behov, förkunskaper och individuella mål. Du är en naturlig och tydlig ledare i klassrummet och har god struktur. Att vara en lagspelare är viktigt för dig och du har ett kreativt sätt att lösa utmaningar. Har du dessutom mångårig erfarenhet av att arbeta på naturvetenskapsprogrammet med goda resultat finns det möjlighet till en förstelärartjänst. Vi ser också gärna att du delar vår passion för hälsa och för utveckling. Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid. Startskottet går den 4 augusti 2026.
Så blir du en del av teamet
Vi jobbar effektivt och modernt. Istället för ett personligt brev börjar vi med ett antal urvalsfrågor och två arbetspsykologiska tester som du får direkt efter att du skickat in ditt CV. Det ger oss en objektiv bild av din potential och dig en snabb feedback! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Frågor?
Kontakta gärna vår rektor Lisa Helin på lisa.helin@jenseneducation.se
om du vill veta mer om tjänsten. Du kan också läsa mer här!
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden – förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education Aktiebolag
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se/
Gamla torget 7 (visa karta
)
753 10 UPPSALA Arbetsplats
Jensen Education Kontakt
Rektor
Lisa Helin lisa.helin@jenseneducation.se Jobbnummer
9953384