Gymnasielärare i Naturkunskap och ev. annat ämne
2025-08-21
Om jobbet
Agneberg är en del av Uddevalla gymnasieskola.
På Agneberg har vi Ekonomiprogrammet (EK),
Gymnasial Lärlingsutbildning (GLU), Restaurang och Livsmedelsprogrammet (RL),
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Introduktionsprogram (IM) och Anpassad Gymnasieskola. Totalt är vi ca 1200 elever och 140 personal.
Vi har tillgång till modern It-teknik och ett välutvecklat bibliotek. Agneberg har ett ett väl inarbetat
internationellt kontaktnät med utbyten i andra länder. Vi har ett fantastiskt elevhälsoteam samt studie- och yrkesvägledare och skolpsykolog.
• Du kommer att undervisa elever på Samhällsvetenskapsprogrammet och skolans andra program i Naturkunskap och ev. annat ämne.
• Mentorskap tillsammans med en kollega ingår.
• Tillsammans med kollegor arbeta med andra gemensamma uppdrag på Samhällsvetenskapliga
programmet.
Du kommer att vara en del av det härliga gänget i arbetslaget på Samhällsvetenskapliga programmet och arbeta för att eleverna ska utvecklas mot att bli goda samhällsmedborgare, goda medarbetare och goda medmänniskor för framtiden!
- Vi söker dig som
Har en lärarlegitimation och behörighet att undervisa i ämnet naturkunskap på gymnasiet.
- Är strukturerad och har god förmåga att planera din undervisning på ett sätt som möter elevernas behov och intressen.
- Är organiserad och har förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
- Vågar tänka och testa nytt på egen hand och även tillsammans med kollegor.
- Har förmåga att vara kreativ och ansvarstagande i din undervisning så väl som i läraruppdraget som helhet.
- Har ett stort intresse för att arbeta med ungdomar på gymnasiet.
Stort vikt läggs vid personliga egenskaper - vi söker en lagspelare som vill arbeta tillsammans för att utveckla Samhällsprogrammet tillsammans med oss på Agneberg!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Arbetsplats
Samhällsvetenskapliga Programmet/spint Kontakt
Christina Bergstrand 0522-696862 Jobbnummer
9469211