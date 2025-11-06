Gymnasielärare i naturkunskap och annat ämne
2025-11-06
Nu söker vi en engagerad gymnasielärare i naturkunskap!
Vi söker dig som vill bli en del av vårt engagerade lärarlag och bidra till elevernas lärande och personliga utveckling.
Om arbetsplatsen
Carl Engströmgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med både yrkes- och högskoleförberedande program. Här studerar cirka 750 elever och arbetar omkring 120 engagerade medarbetare. Till skolan hör även introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola, vilket skapar en mångsidig och dynamisk lärandemiljö.
Ditt uppdrag
Du undervisar i naturkunskap och ytterligare ett ämne. Du blir en viktig del av elevernas vardag och hjälper dem att nå sina mål.
Du kommer bland annat att:
• Undervisa i naturkunskap och ett annat ämne du är behörig i
• Vara mentor och följa elevernas utveckling
• Delta i planering och utveckling av undervisningen tillsammans med kollegor
• Ta ansvar för elevernas lärande och trivsel
Din erfarenhet
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har erfarenhet av undervisning. Du har lätt för att skapa goda relationer med elever och kollegor och vill bidra till en positiv skolmiljö.
Du har:
• Lärarlegitimation med behörighet i naturkunskap
• Erfarenhet av undervisning på gymnasiet
• God samarbetsförmåga och vilja att utveckla undervisningen
• Gärna behörighet i ytterligare ämne, exempelvis matematik eller kemi
Är det här du?
Vi söker dig som verkligen brinner för att göra skillnad i elevernas lärande och utveckling.
För att trivas i rollen behövs förmågan att:
• Skapa goda relationer och bygga förtroende med både elever och kollegor
• Arbeta strukturerat och metodiskt med tydlig planering i undervisningen
• Stötta och uppmuntra elevernas utveckling på ett engagerat sätt
• Samarbeta väl och bidra till en trygg, trivsam och professionell arbetsmiljö
Vi erbjuder
Hos oss blir du del av ett arbetslag där elevernas lärande står i centrum och där kollegialt stöd och utveckling värderas högt.
• Engagerade kollegor och en trygg arbetsmiljö
• Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen
• Stöd i din professionella utveckling och mentorskap
• En stimulerande arbetsplats med fokus på elevernas lärande
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Ta del av och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; Kommunen som arbetsgivare - Eslövs kommun (https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Du skall du vara beredd på att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se
eller på närmsta polisstation.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287785 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Kontakt
Biträdande rektor
Oskar Lavesson oskar.lavesson@eslov.se 0413-62438 Jobbnummer
9591041