Gymnasielärare i musik, anpassad gymnasieskola
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2026-06-09
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Kan du få musik att bli ett språk som alla kan vara med i? Vill du använda din kreativitet och pedagogiska förmåga för att skapa lärande, gemenskap och utveckling för unga människor? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker nu en musiklärare till anpassad gymnasieskola. Här blir du en del av ett engagerat arbetslag som arbetar för att varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans skapar vi en trygg och inspirerande skolmiljö där musik får vara ett verktyg för lärande, kommunikation och glädje.
DIN ROLL
Som musiklärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i musik för elever inom anpassad gymnasieskola. Du skapar en tillgänglig och stimulerande lärmiljö där eleverna får möjlighet att uttrycka sig musikaliskt, utveckla sina förmågor och uppleva gemenskap tillsammans med andra.
Tjänsten är huvudsakligen riktad mot anpassad gymnasieskola, men undervisning inom andra program på Baldergymnasiet kan också ingå i uppdraget.
Du anpassar undervisningen utifrån elevernas olika behov, förutsättningar och intressen. Musik blir ett verktyg för lärande, kommunikation och delaktighet, och du arbetar med både individuella insatser och undervisning i grupp.
I uppdraget ingår även mentorskap där du följer och stöttar elever i deras personliga och kunskapsmässiga utveckling. Tillsammans med kollegor, elevhälsa och andra professioner bidrar du till en trygg och utvecklande skolvardag där varje elev får möjlighet att lyckas.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har gymnasielärarutbildning med relevant ämnesinriktning och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik.
Du har erfarenhet av musikundervisning för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och är van att anpassa undervisningen efter individers och gruppers olika behov. Du har också god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift samt kan anpassa ditt budskap utifrån elevens förutsättningar.
Eftersom kommunikation är en viktig del av uppdraget är det meriterande om du har kunskap om TAKK, teckenspråk eller andra alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Har du dessutom B-körkort ser vi även det som meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som skapar struktur och tydlighet i undervisningen. Du har ett lugnt och stabilt förhållningssätt som bidrar till trygghet även när situationer förändras eller blir utmanande. Samtidigt använder du din kreativitet för att hitta nya vägar till lärande och delaktighet. Eftersom arbetet bygger på nära samverkan med kollegor, vårdnadshavare och andra professioner är det också viktigt att du trivs med att samarbeta och ser styrkan i att nå resultat tillsammans.
DIN NYA ARBETSPLATS
Anpassad gymnasieskola är en del av Baldergymnasiet. Här arbetar vi för att ge eleverna möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt, socialt och personligt i en trygg och inkluderande miljö. Vår undervisning utgår från elevernas individuella förutsättningar och syftar till att stärka självständighet, delaktighet och framtidstro.
Du blir en del av ett engagerat arbetslag där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och utvecklar verksamheten tillsammans. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i elevernas vardag samtidigt som du fortsätter att utvecklas i din yrkesroll.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester kan användas som en del av rekryteringsprocessen.
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Läs mer: https://skelleftea.se/
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "728972". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Sveriges Lärare
Carla Dunder 0910-73 50 00 Jobbnummer
9953838