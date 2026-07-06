Gymnasielärare i matematik (vikariat) till SiS ungdomshem Tysslinge
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Gymnasielärarjobb / Södertälje Visa alla gymnasielärarjobb i Södertälje
2026-07-06
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Tysslinge utanför Södertälje tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.
Om arbetsplatsen
SiS ungdomshem Tysslinge är en institution i högsta säkerhetsklassen som tar emot ungdomar med höga risker för hot, våld och avvikning. Institutionen har totalt sju avdelningar, som tar emot ungdomar som är placerade enligt Lagen om vård av unga (LVU), ungdomar dömda enligt Lagen om sluten ungdomsvård (LSU), samt en avdelning som består av platser för ungdomar som under en period vårdas i enskildhet (VIE). Majoriteten av våra ungdomar är ofta i en rättsprocess eller redan dömda för grov brottslighet och har kopplingar till kriminella nätverk. Skolan är en viktig och central del av ungdomarnas vård- och behandling och är en viktig skyddsfaktor. Skolan omfattas av skollagen och bedriver individuellt anpassad skolgång inom introduktionsprogram.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Då en av våra lärare ska vara ledig för studier söker vi en lärare för ett längre vikariat, med ämnesbehörighet i matematik och företrädesvis gärna ytterligare ett no-ämne.
SiS har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning oavsett problematik eller placeringsform. Alla ungdomar som vistas på ungdomshemmet ska få den utbildning de behöver och har rätt till. På Tysslingeskolan erbjuder vi undervisning på grundskole- och gymnasienivå inom ramen för språkintroduktion och individuellt alternativ. Vi arbetar med ett specialpedagogiskt förhållningssätt och fortbildar oss kontinuerligt. Tysslingeskolan består för närvarande av tretton lärare, en speciallärare, en studie- och yrkesvägledare med administrativt ansvar samt en rektor. Skolan är i ständig utveckling och prioriteras högt inom SiS.
Som lärare hos oss undervisar du i små grupper med anpassningar utifrån varje elevs behov. Vi har våra LVU-elever under kortare tid och våra LSU-elever en längre tid. Det är viktigt med ett positivt förhållningssätt och en tro på varje individs utvecklingspotential. Som lärare hos oss ska du motivera varje elev att bli behörig i sina ämnen eller kurser. Du samarbetar med oss på skolan och med andra yrkesgrupper på Tysslinge kring eleven. Du dokumenterar din undervisning så att du underlättar elevens framtida skolgång. Du deltar i kollegialt lärande, handledning och utveckling av vår skola. När det behövs vikarierar du för dina kollegor.
På Tysslingeskolan tillämpar vi semestertjänst och det huvudsakliga arbetet sker på plats.
Förmåner hos SiS
Läs gärna om våra förmåner på: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Kvalifikationer
Du som söker ska:
Vara legitimerad lärare i dina ämnen på gymnasienivå, i matematik och företrädesvis gärna ytterligare ett eller flera no-ämnen.
Det är meriterande
Om du har flera års erfarenhet som legitimerad lärare i dina ämnen
Om du har flera ämnen i din behörighet
Om du har erfarenhet av arbete inom introduktionsprogram
Om du har erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta situationer
Om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd/särskilda undervisningsgrupper
Som person ser vi att du är en god och trygg förebild åt våra ungdomar. Du har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation. I ditt arbete uppvisar du god förmåga att dokumentera och att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du visar prov på god flexibilitet, är stabil och förmår behålla lugnet även i stressade situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Antal tjänster: 1
Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med juni 2027.
Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Kontorsarbetstid, flextidsavtal tillämpas
Under anställningen tillämpas semestertjänst. Det huvudsakliga arbetet sker på plats.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-07-26.
Urval och intervjuer kommer att genomföras först efter att sista ansökningsdag har passerat.Kontaktperson för detta jobb
Julia Gustavsson (nås från v.30 och framåt)
Rektor
010-453 42 81
mailto:Julia.Gustavsson@stat-inst.se
Therese Wingert (nås under v.28)
Facklig företrädare, Svergies lärare
010-453 42 93
mailto:Therese.Wingert@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
152 97 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig förtroendeman Saco-S
Sven-Åke Andersson sven-ake.andersson@stat-inst.se +46104534873 Jobbnummer
9992979